「高みの維持こそが挑戦だ」11戦13発、上田綺世が“絶好調なワケ”をファン・ペルシ監督が詳しく解説！日本代表エースへの“小さなアドバイス”も明かす【現地発】

「高みの維持こそが挑戦だ」11戦13発、上田綺世が“絶好調なワケ”をファン・ペルシ監督が詳しく解説！日本代表エースへの“小さなアドバイス”も明かす【現地発】