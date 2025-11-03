ºå¿À¡¦É´ºê£±£±Ï¢È¯¡ª¥É¥é£±Î©ÀÐ¤Ë¡ÖÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â°Õ¼±¡×¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç£³£´¿¶£±£µÈ¯
¡¡¡Öºå¿À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²Æü¡¢°Â·Ý¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÉ´ºêÁóÀ¸ÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¡¢£±£±Ï¢È¯¤ò´Þ¤à·×£±£µËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çºå¿À¤¬£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â°Õ¼±¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î»àµå¤Ë¤è¤ëÉÔ±¿¤ÊÎ¥Ã¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¼ã¸×¤¬Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â·Ý¤Î¸×ÅÞ¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤¿¤Î¤ÏÉ´ºê¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡££³£´¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢£±£±Ï¢È¯¤ò´Þ¤à£±£µÈ¯¤Îºô±Û¤¨¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ®¤ìºî¶È¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£½¼¼Â¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ºå¿À¤ÏÆ±¤¸ÆâÌî¼ê¤ÇÂç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÎ©ÀÐ¤ò£±°Ì»ØÌ¾¡£Ç³¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â°Õ¼±¤Ï¤¹¤ë¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÈÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¹£´¤È¹âÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢³ÐÀÃ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£¸·î£±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº¸¤Û¤ª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢Éå¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥¨¡¼¥È¤Ï¤À¤¤¤Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂÎ½Å¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥êÁ°¤è¤ê£²¥¥íÁý²Ã¤µ¤»¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¡£¸Î¾ã´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡ØÉ´ºê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÉÔ±¿¤Ë¤è¤ê¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î£±·³½é¾º³Ê¤Îµ¡²ñ¤Ï°ï¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ë¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÁöÎÝ¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Î¤È¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ÂçÊª¿·¿Í¤ÎÆþÃÄ¤ò»É·ã¤Ë¡¢°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î£²£°ºÐ¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£