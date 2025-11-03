▼4着シランケド（横山武）凄くいい脚を使ってくれた。展開の運がなかったけど、G1でやれる力は見せてくれた。これからが楽しみ。

▼5着アーバンシック（プーシャン）枠を考えて内の経済コースを取った。勝ち馬の後ろにつけられて理想的な形。最後は伸びてくれた。馬を褒めてあげたい。

▼7着セイウンハーデス（菅原明）気持ちが散漫で取っていた位置を守れなかった。今日は位置取りが全て。

▼8着タスティエーラ（レーン）ペースが遅くて早めに仕掛けたけど、その分疲れてしまった。

▼9着クイーンズウォーク（川田）とても具合が良く、自分のリズムで競馬をしましたが、男馬たちは強かったです。

▼10着ブレイディヴェーグ（戸崎）出遅れてポジションが後ろになったし、スローペースだったので…。折り合いはついていたけど残念です。

▼11着エコロヴァルツ（三浦）いいポジションを取れて流れに乗れたが、切れ味勝負になってしまい分が悪かった。

▼12着コスモキュランダ（津村）いいスタートを切れたし、枠を生かして理想通りの競馬だったが、ペースが遅くて展開が向かなかった。

▼13着ホウオウビスケッツ（岩田康）ペースが遅かった。道中力んで力を出し切れなかった。

▼14着ソールオリエンス（丹内）いいところにつけられたけど、流れが落ち着き過ぎた。最後は伸びているけど…。