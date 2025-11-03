【騎手】ルメールは23年イクイノックス以来、2年ぶりの勝利。18年以降の当レースで8戦6勝となった。JRA・G1は秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続き今年4勝目、通算57勝目。JRA重賞は今年9勝目、通算168勝目。

【調教師】手塚久師は管理馬延べ5頭の出走で初勝利。JRA・G1は23年皐月賞（ソールオリエンス）以来で通算10勝目。JRA重賞は新潟2歳S（リアライズシリウス）以来で今年3勝目、通算41勝目。

【種牡馬】ドゥラメンテ産駒は延べ2頭の出走で初勝利。JRA・G1は先週の菊花賞（エネルジコ）に続く今年2勝目で通算15勝目。JRA重賞は今年5勝目、通算31勝目。

【馬主】社台レースホースは96年バブルガムフェロー以来、29年ぶりの勝利。JRA・G1は安田記念（ジャンタルマンタル）以来の勝利で今年2勝目、通算40勝目。JRA・重賞は先週のアルテミスS（フィロステファニ）に続く今年5勝目、通算275勝目。

【生産者】社台ファームは14年スピルバーグ以来で通算7勝目。JRA・G1は安田記念以来で今年4勝目、通算108勝目（他にJ・G1を3勝）。JRA重賞は先週のアルテミスSに続く今年17勝目、通算575勝目。

【関東馬】23年イクイノックス以来で2年ぶり。通算成績は関東馬53勝、関西馬33勝。秋のJRA・G1はスプリンターズSから関東馬が4連勝を飾った。