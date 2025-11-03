◇女子ゴルフ 樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日 埼玉・武蔵丘GC＝パー72）

4位から出たプロ3年目の仲村果乃（24＝Plenus）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算14アンダーで逆転し、ツアー初優勝を飾った。初優勝はツアー最多に並ぶ今季10人目。ツアー29勝の吉川なよ子（76）に師事する24歳は“師匠超え”を目標に掲げ、米ツアーを兼ねるTOTOジャパンクラシック（6日開幕、滋賀・瀬田GC）制覇にも意欲を示した。

仲村が逆転で悲願を達成した。3打差を追いかけて猛チャージ。首位に立った後も「自分からつかみにいかないこと。前に出すぎては駄目。チャンスは必ず来る」という師匠の言葉を胸に淡々とプレー。最後は最終18番のバーディーで後続を突き放した。

高校1年時、ツアー29勝の吉川に師事しプロを志した。だがプロテストは3度失敗。2度目の失敗後は「先生（吉川）の前で泣きじゃくった」。それでも「死ぬわけじゃないから大丈夫」と慰められ、立ち直った。

吉川には「私を超えてね」と言われており「29勝を超えたい」と言う。同じ01年度生まれの山下らが活躍する米ツアーへの憧れもある。勝てば米ツアー出場権が得られるTOTOジャパンクラシックに向け「勝ちたい」と貪欲に語った。