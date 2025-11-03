「東京六大学野球秋季リーグ、早大３−０慶大」（２日、神宮球場）

最終週の２回戦が行われ、早大が慶大に連勝し、勝ち点３の７勝５敗で今季を２位で終えた。３−０の八回から楽天からドラフト２位指名を受けた伊藤樹投手（４年・仙台育英）、巨人２位指名の田和廉投手（４年・早実）がともに１回無失点でつなぎ試合を締めた。

大学での公式戦最後のマウンド。田和が最後の打者を“伝家の宝刀”シンカーで空振り三振に打ち取り、１回無失点で完封リレーを完成させた。

最終戦で八回から登板の伊藤樹とドラフト２位リレーが実現。「タツキ（伊藤）が３人を三振に取って帰ってきて、スゴいプレッシャーを感じていた。最後に自分も三振を取れたので、非常に良かった」と笑顔を見せた。

会見で元ロッテの小宮山監督から「２人にはプロをなめんなよと。今までと同じつもりでいたら通用するわけがない。気持ちをしっかりと（持って）取り組まないと、すぐに肩をたたかれる。頑張ってほしい」と辛口エールが送られる一幕も。

田和も表情を引き締め「常々、監督さんが言っていたのは狙ったところに『氣』を持って放ること。そういうところを継続していきたい」とプロでの意気込みを語った。