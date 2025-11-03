「秋季高校野球近畿大会、神戸国際大付７−１大阪桐蔭」（２日、さとやくスタジアム）

準決勝２試合が行われ、神戸国際大付が大阪桐蔭を７−１で下して２０１６年以来９年ぶりの決勝進出を果たした。昭和の大スター・石原裕次郎を名前の由来に持つ石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（２年）が先制２点適時打を放って勝利に貢献。智弁学園は７−３で滋賀学園を破って２０２０年以来５年ぶりに決勝へと駒を進めた。決勝は３日に行われる。

男前な一打で名門撃破の主役となった。豪快なスイングで快音を奏でると１７８センチ、１１０キロの巨体を揺らして悠々と二塁に到達。太陽のようにオレンジ色に染まった三塁スタンドへほえた。

初回２死一、二塁で大阪桐蔭の先発・小川から左中間へ先制２点適時二塁打。ライナー性の痛烈な当たりで試合の主導権をたぐり寄せた。西の横綱を破る値千金の一打を放ち「気持ちでいけた」と爽やかに汗を拭った。

母方の祖父が石原裕次郎のファンであることが名前の由来。悠々と、資本を築く男になってほしいという願いから悠資郎の名を授かった。世代は違うが石原自身も昭和の大スターは知っている。石原裕次郎が歌う「嵐を呼ぶ男」を聞いて試合に向かうこともあり、キリッとした眉を下げて「（嵐を）呼べました」と無邪気な笑顔を見せた。

岡山市出身でドジャース・山本と同じ東岡山ボーイズ出身。「年末とかは来てくださっていた」と対面したこともあるという。ワールドシリーズを制覇し、ＭＶＰも獲得した同郷の先輩と同日に、石原も輝きを放った。

２００９年以来１６年ぶりの神宮大会出場まであと１勝。「勢いに乗ったまま神宮を決めたい」。再び主役級の活躍を果たし全国の舞台に立つ。

◆石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）２００８年５月１０日生まれ、１７歳。岡山市出身。１７８センチ、１１０キロ。右投げ右打ち、外野手。小１から相生港クラブで野球を始め、上道中では東岡山ボーイズでプレー。神戸国際大付では１年秋からベンチ入り。憧れの選手は巨人・岡本。