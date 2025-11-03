天才すぎる！たたむとキュンとくる見た目に♡→手作りブランケットに10万いいね「素敵」「編めたら最高」【ママリ】

ブランケットが花束に大変身！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ささくれ☺︎3m🦖𓈒𓂂𓏸(@rz7wy4ln6kud5jc)さんの投稿した作品です。コツコツと隙間時間などで編み物に挑戦してみたい…という方もいるのではないでしょうか。ささくれさんは「これがこう！」と、完成した花束ブランケットのお写真を投稿。2つの使い方ができる花束ブランケットに注目です！

コツコツと隙間時間などで編み物に挑戦してみたい…という方もいるのではないでしょうか。手作りは手間がかかる分、完成したときの喜びも大きいですよね。





©rz7wy4ln6kud5jc

©rz7wy4ln6kud5jc

これがこう！花束ブランケット編んだ💐大変だったけど達成感凄い🥰可愛く出来て大満足💮

白と水色でかわいくて、素敵…！これは完成したときの達成感が素晴らしいでしょうね。ささくれさんは1日多いときでトータル5時間くらい編んで、約1週間で完成したそう。広げた状態なら円形のブランケット、くるくるっと丸めると花束に大変身。お部屋を彩る小物としてもかわいいですし、もちろんブランケットとして使えてプレゼントでもいいですね。



この投稿には「お姉さんみたいにうまく作れるように頑張ります！💐」「編み物の楽しさを思い出させてくれて感謝しかないです😭」と、現在挑戦中の方からのコメントも寄せられていました。こんなに素敵なものならぜひ作ってみたくなります！見るたび華やかで幸せな気持ちになる、手作りの花束ブランケットが素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）