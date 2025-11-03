高市早苗首相、ドジャースのWS連覇祝福「日本人選手の海外でのご活躍はとても嬉しい」
高市早苗首相（64歳）が11月2日、自身のX（Twitter）を更新。ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ連覇を祝福している。
高市首相はこの日、「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！また、山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます」と、日本人3選手、およびシリーズMVPを受賞した山本投手を祝福。
そして、「私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュースです」と、大ファンの阪神タイガースにも触れながら、「これからも、日本人メジャーリーガーの皆様、そして全ての日本人アスリートの皆様が、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています」とつづっている。
高市首相はこの日、「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！また、山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます」と、日本人3選手、およびシリーズMVPを受賞した山本投手を祝福。