◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立った。「１番・投手、ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）は中３日の登板で３失点したが、２安打で貢献。来季はスタートから二刀流としてＷＢＣとＷＳのダブル世界一を目指す。

＊ ＊ ＊ ＊

大谷は笑っていた。試合開始前にブルペン入りした際も。１回表の１打席に立つ直前さえも。大舞台を楽しむのが大谷だ。

今季も多くの伝説を作った。５戦連発、７４９日ぶり白星、３発＆１０Ｋ、４打席連続敬遠…。世界最高峰の舞台でナンバーワンであり続けた。だが、彼の笑顔が野球少年のように最も輝いていた瞬間は、偉業を成し遂げた試合ではなかったように映った。

５月２５日の敵地メッツ戦の試合前。２３年９月に受けた右肘手術後、初めて実戦形式の登板だった。三塁ベンチからうれしそうに小走りでグラウンドに飛び出した。その表情に、多くの手術明けの投手が抱えるであろう不安や緊張…といった感情は全くない。待ち望んでいた「投手・大谷」としてのワクワクを抑えきれない様子だった。

高揚する感情を抑えられない。予定よりも速い最速９７マイル（約１５６キロ）を計測。三振を奪って見たこともないド派手なガッツポーズも決めた。「ピッチャーをやっている、というのを若干思い出した感じはある」と喜び、その後「１番・ＤＨ」で千賀から初回先頭弾を放った。１年以上封印されていた「二刀流・大谷」が一気に解放された瞬間だった。二刀流こそがモチベーションになっていると確信した。

打者に専念した昨季は５４発＆５９盗塁でＭＶＰ。球界最高の打者だが、「二刀流を今までやってきて、長く続けたいという思いはある」とこだわり続けた。次に右肘を故障すれば投手を諦める覚悟もできている。世界最高の選手。想像を絶する努力があり、数え切れない挫折や困難を乗り越えてきた。野球を楽しむという２０年以上前と変わらない思いが、原動力であり続けている。（安藤 宏太）