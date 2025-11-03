「横浜市長杯・１回戦、創価大９−３千葉経大」（２日、横浜スタジアム）

阪神からドラフト１位指名された、創価大の立石正広内野手（２２）が２日、指名後初の公式戦となった横浜市長杯１回戦の千葉経大戦で本塁打を放つなど、走攻守の活躍で勝利に貢献した。３球団競合の末に、交渉権を獲得した世代ナンバーワンスラッガーが、早速大器の片りんを見せた。

白球がフェンスを越えると、スタンドの静寂が一瞬で歓声に変わった。立石は右手を高々と突き上げ、ダイヤモンドを一周。「チームに勢いがついたと思ったので、うれしかった」と、ホッとした様子で振り返った。

強烈な一発が飛び出したのは、４−０で迎えた五回だ。２死一塁から外角の直球を捉えた。快音とともに放たれた打球は、弾丸ライナーで右中間スタンドに飛び込む２ラン。逆方向への会心の当たりに「自分でもあまりないぐらい、いいバッティングができた」と自画自賛した。

ドラフトも終わり、一つのプレッシャーからは解放されたが、負ければ大学野球が終わりとなる一戦。「やっぱり最後となると緊張した」と、試合序盤は思うようなプレーができていなかった。それでも結果を残すのが立石だ。大学公式戦通算１９発目で、流れを完全に引き寄せた。

試合前には、うれしいエールをもらった。始球式を務めた、巨人の原辰徳オーナー付特別顧問から「５００本くらい打てるバッターになれよ」と声をかけられた。「４００本近いホームランを打っている方から、ありえないというか、すごくありがたいこと。うれしかった」。プロ通算３８２本塁打を誇る球界のレジェンドに、期待の言葉とともに肩をたたかれ、笑みがこぼれた。

打つだけではない。２−０の四回には２死一、三塁の場面で、三走としてダブルスチールに成功。判断の良さに加え、自慢の脚力も披露。さらに二塁の守備でも華麗なプレーを連発。走攻守での総合的なレベルの高さを見せつけた。

大黒柱の活躍もあり、チームは快勝。明治神宮大会まであと２勝とした。「短期決戦は割と相性がいいので、自信を持っていきたい」。主将として、プレーでけん引し続ける。スタンドには立石を一目見ようと、タテジマのユニホームを着た虎党の姿もあった。世代ナンバーワンスラッガーは、豪快なプレーでファンの心をがっちりつかんでいく。