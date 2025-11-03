阪神・藤川監督が連覇へのロードマップの一端を示した。2日、兵庫県西宮市の球団事務所を訪れて取材対応。来季へ向けて「2025年につくったチームを壊して、2026年に行く」とメディアを通じて選手に強いメッセージを送った。

秋季キャンプは戦力底上げに注力する。「高寺や豊田や、ファームで研鑽を積んできているであろう選手を今年は1軍でミックスした。それをやらなければ、組織として衰退していく（と思った）。これを継続して、明日からもう一度、秋から春にかけて現有戦力の様子を見て、そこから補強に入る」。助っ人に頼るよりも、まずは若手の強化だと訴えた。

常勝軍団をつくりあげるために、自らが先頭に立って組織の意識改革にも取り組む。日本シリーズ終了から休む間もなく安芸キャンプに向かうのも、その一例といえる。

「リーグ最速優勝できたのも、日々そういうふうに（意識高く）やってきたからでもある。阪神タイガース自体が（日本シリーズ後すぐに動き出す）そういう組織づくりをしていかなければ、常勝と言われるようにさらにレベルを上げていかなければ、また戻りますから。そういうもの。私たちは常に先に行くと自分が決めていますからね。これが正解かどうかはまあ…。とにかく、続けていくと」

圧倒的な力でリーグ制覇をした今季のチームづくりについても、“種明かし”をした。

「6月までに右のリリーフが仕上がらなかったので補強に走った。そこで（補強を）野手にいくというプランはもともとあった。それが熊谷とか、ディフェンス力が高い選手を使って、うまくシフトを敷いたり、（守備で）大きく変えたところもありましたから。そこを変えたことで今シーズンは勝てましたから。そういう目に見えない小さなところを変えて勝つことができましたけれども、セ・リーグ5球団もチームを動かそうとしています。自分とフロントでしっかりとコントロールをしながら次のステージにいく。2026年シーズンはもう始まっていますから。それが、プロです」

連覇への思いが熱弁に込められた。