ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡FA½Ï¹Í¤¹¤ë¶áËÜ¸÷»Ê¤Î»ÄÎ±¤òÍ½Â¬¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡¢º£µ¨¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶áËÜ¤Î»ÄÎ±¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤Æ¼èºàÂÐ±þ¡£Áö¹¶¼é¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÎÏ¤Îµî½¢¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÈà¤ÎÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö»Ä¤ë¡×¤È¤â¡Ö½Ð¤ë¡×¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖFA¤Î¾ì¹ç¤ÏÈà¤¬¼è¤Ã¤¿¸¢Íø¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¸ýÄ´¡¢É½¾ð¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¡É¤È¤¤¤¦·Á¤¬¼«Á³¡£1Ç¯´ÖÀÜ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶áËÜ¤ÏÆþÃÄ7Ç¯¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò1²ó¡¢ÅðÎÝ²¦¤ò6²ó³ÍÆÀ¡£23Ç¯¤Èº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£FA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Ä¤ê¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¼çÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç½Ï¹Í¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÂç·¿·ÀÌó¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤ëÊý¿Ë¡£»Ø´ø´±¤ÎÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤â¸×ÅÞ¤âÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë