£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¡¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤òÆÍÁ³¤®¤å¤Ã♥¡¡½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÁêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö±Ç²è¤Ç£×¼ç±é
¡¡£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î¸þ°æ¹¯Æó¡Ê£³£±¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£×¼ç±é¤·¤¿Æü¥¿¥¤¹çºî±Ç²è¡Ö¡Ê£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ó£Ï£Î£Ç¡Ë¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¶¦±é¤ÎµÚÀî¸÷Çî¡Ê£µ£¶¡Ë¡¢Æ£¸¶ÂçÍ´¡Ê£²£²¡Ë¡¢óîÆ£µþ»Ò¡Ê£²£¸¡Ë¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¸þ°æ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿è¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÊ¨¤«¤»¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÅìµþ¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥ÖºîÉÊ¡£¥¿¥¤¤ËÉëÇ¤¤·¤¿¸¦µæ°÷¡¦¥½¥¦¥¿¡Ê¿¹ºê¡Ë¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¡Ê¸þ°æ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥«¥¤¤Î¡ÈÌ¤´°À®¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤ò½ä¤ê¡¢£²¿Í¤ÎÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿¹ºê¤Ï¡¢¸þ°æ¤È¡ÖºÇ½é¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ´¶¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤éÇÈÄ¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸þ°æ¤â¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÆÍÁ³¡¢¿¹ºê¤Î¼ê¤ò¥¹¥Ã¤È°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ºê¤¬¡ÖµÞ¤Ë¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Á¡×¤È¾È¤ì¤Þ¤¯¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¿¹ºê¤¬¡Ö¤¨¡Á¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Ã¤±¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦£²¿Í¤Ë¡¢µÚÀî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤Ä¤â¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¤¬¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï£±£°·î£³£±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¸þ°æ¤Ï¡Ö¡Ê¸ø³«¡Ë£³Æü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤Ï£³²ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊËèÆü¡Ë£±²ó¤º¤Ä¸«¤Æ¤ë¡×¤È¹ÔÅ·¤ÎÊó¹ð¡£¡ÖºòÆüÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¸ì¤ê¤¬¡Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Á¤â¤Ä¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£