no-buの“締め付けないブラ”がグッドデザイン賞受賞♡新しい快適ウェアの形

“ブラをつけないという選択”が、女性の自由と快適を叶える時代へ。キャンプが展開するブラレスウェアブランド「no-bu（ノーブ）」の製品が、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。従来の常識を覆す「支えない・締め付けない」発想と、独自のウレタン構造による快適性が評価された同ブランド。今回は、その革新的なデザインと、受賞を記念した特別なニュースをご紹介します。

ブラの常識を変える！no-buの革新的「ブラレスウェア」

「no-bu」が提案する“ブラレスウェア”とは、ブラやブラトップを着けずに1枚で安心して外出できる新しい日常服。

ゴムもワイヤーも使わず、胸裏に特殊構造のクッションパッドを内蔵することで、締め付けゼロでも透けずに自然なシルエットを保ちます。

「また動き出すための服」というコンセプトのもと、旅行やリラックスタイム、サウナ後など、ONとOFFの間を心地よくつなぐデザインが魅力♡

女性が“自分の心地よさ”を選べる一着として注目を集めています。

インナー選びに新提案♪ ベイシアの「ウォームモイスト」が＋4℃の発熱で快適にリニューアル

デザイン性も機能性も両立したno-buのこだわり

胸下や背中のゴムを排除した独自構造で、長時間着てもストレスフリー。

オリジナル形状のウレタンパッドが自然なバストラインを演出し、透けにくさも実現しました。吸汗速乾性や防透性にも優れ、季節を問わず快適に着用可能。

「締め付けないのに美しく見える」設計で、部屋着のようなリラックス感と上品なシルエットを両立。体型を問わず女性らしいラインを叶えます。

グッドデザイン賞受賞と記念イベント情報♪

2025年度グッドデザイン賞では、no-buの「支えない・締め付けない」という設計思想と構造技術が高く評価されました。

受賞作は「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、11月1日～5日の期間、東京ミッドタウンで展示予定。さらに、グッドデザインストア丸の内店でも展示販売が行われます。

受賞を記念して、公式オンラインストアでは全商品20％オフの特別セールを実施中。締め付けから解放される“新しい1枚”を試すチャンスです。

心とからだを解き放つ、no-buのこれから

no-buのブラレスウェアは、単なるファッションではなく、女性の心と身体を自由にする新しいライフスタイル提案です。

これからも、「その日の自分にフィットする心地よさ」を届けるブランドとして、進化を続けます。

あなたも“しめつけない1枚”で、自然体の自分に出会ってみませんか？♡