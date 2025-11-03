歌手の和田アキ子（７５）が２日、司会を務めるＴＢＳ系の情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜、前１１・４５）に出演し、同番組が来年３月で終了することを明らかにした。

１９８５年１０月の番組開始から先月で４０周年を迎え、さまざまな話題を振りまいてきた“日曜昼の顔”と言える長寿番組が、幕を下ろす。

生放送の終了間際、和田は「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月、４０周年を迎えました。私はずーっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思って参りました。４０周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これが一番いいタイミングだなと思って今日発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は、来年の３月をもって終了とさせていただきます」と穏やかに終了を告げた。

スタッフや準レギュラー出演者、視聴者に「深く感謝しております。４０年間、本当にありがとうございました」と一礼し、「これから一回一回を大切に、皆さんとともに明るく楽しくお届けしていきたいと思います。長い間ありがとうございました」と感謝を伝えた。

また、４という数字への思いを述べ、「４０周年やれたらかっこいいなと自分の中で思っていたんです」と説明。共に司会を務める俳優の峰竜太（７３）らこの日の出演者にも感謝し、「和田アキ子がいなくなるわけじゃない。歌も頑張りますし、明るく楽しく生きていきたいと思っております」と笑顔で語っていた。

ＴＢＳは本紙の取材に対し、終了は「和田アキ子さんご本人や事務所側と当方が話し合った結果」と説明した。

◆アッコにおまかせ！起こり事メモ

▽１９８５年１０月 放送開始。司会は和田アキ子と松尾貴史

▽８６年１０月 松尾が生島ヒロシに交代

▽９０年１１月 復帰した中森明菜が生出演

▽９１年４月 生島が田中義剛に交代

▽９３年１０月 田中が峰竜太に交代

▽９８年５月 離婚騒動渦中の小柳ルミ子が生出演して心境告白

▽２００４年４月 鈴木亜美が復帰会見から４日後に生出演

▽１１年４月 生放送後に和田、峰ら出演者が東日本大震災の募金活動

▽１２年７月 和田が放送開始から１３０３回目で生歌を初披露

▽１４年１月 陣内智則がフジテレビ・松村未央アナウンサーとの真剣交際を報告（１７年結婚）

▽１７年１２月 トレンディエンジェル・斎藤司が一般女性との結婚を発表

▽２０年９月 「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定されたと発表。タモリが２８年ぶりに出演

▽２４年１月 ＴＢＳの宇内梨沙アナ（２５年退社）が結婚を発表