¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¡¢£³Æü¤Ë¹âÃÎÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££±£°·î£³£°Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤«¤éµÙÆü¤Ï¤ï¤º¤«£±Æü¡££´Æü¤«¤é¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ØÆ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÄ¶Â®»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£µåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ø¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ò²õ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ý°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÆþ¤ëÍ½Äê¤«¡©
¡¡¡ÖÌÀÆü¡¢À¾µÜ¤ÎÊ¸²½¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤½¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Î»ØÆ³¤È¸«¤ë¤³¤È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿Ç¯¤«»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡Ý»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö¿ôÇ¯´Ö¥Á¡¼¥à¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¹½ÃÛ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â»û¤äËÅÄ¤ä¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤³¤í¤ò£±·³¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£½©¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¸½ÍÀïÎÏ¤ò¸«¤ÆÊä¶¯¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¶¯¤¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬Í×¡×
¡¡¡Ý£±·³Áª¼ê¤Ï¤¤¤ÄÆþ¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤¬Á´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼óÇ¾¿Ø¤â¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤±¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥¿¥ó¤ÈµÙ¤àÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤´¶¤ò¼«Ê¬¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÝÁª¼ê¤â¥³¡¼¥Á¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤âÆü¡¹¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÀè¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤â¤¦¸µ¡¹¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×