阪神・藤川球児監督（４５）が２日、甲子園のクラブハウスを訪れ、３日に高知入りすることを明かした。１０月３０日の日本シリーズ敗退から休日はわずか１日。４日から若手主体の安芸キャンプで指導する予定で、異例の超速始動となる。球団初の連覇を目指す来季へ、指揮官は「２０２５年のチームを壊す」と明言。現有戦力の底上げを図り新たなチームをつくっていく。

球団史上初のリーグ連覇へ向け、藤川監督が異例の超速始動だ。１０月３０日に日本シリーズを戦い終えて、３１日に秦オーナーへシーズン報告したばかり。休日は１日で十分とばかりに、３日に高知入りすることを明かした。

「もう２０２６年に向けて秋季キャンプが始まっています。若い選手の指導と、見ることに当たらなければ。掘り起こす作業をしなければ、次世代のタイガースを見いだしていかなければいけない時期にきていますから」

安芸では１日から２軍主体のキャンプが始まっている。当初、藤川監督の高知入りは５日とみられていたが、周囲の想像を超えていくのが球児流だ。「就任した時から同じ。自然なこと」。チーム強化への思いが言葉の節々にほとばしった。

「２０２５年につくったチームを壊して２０２６年に行く。（昨秋は）疲れきった選手たちの心を入れ替えて、２０２５年に向かわせることは実現できた。今度は次のステージに行かなければ」

キャンプでは現有戦力の底上げが大きなテーマになる。今季はこれまで出番が少なかった豊田、高寺、中川らを１軍で積極起用し、飛躍のきっかけを与えた。ただ「今年１年チャンスをもらったと思っている選手がいるでしょうけど、２０２５年限りですから」ときっぱり。「もう始まっています。それがプロです」。強化プランを描きながら高知へ飛び立つ。