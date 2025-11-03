「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

駒大が５時間６分５３秒で２年ぶりに制し、歴代最多だった優勝回数を１７度に更新した。５区の伊藤蒼唯（４年）が区間新記録の走りでトップに立ち、７区を走ったケガ明けのエース・佐藤圭汰（４年）も首位をキープした。前回１２位の中大が２分１秒差の２位に続き、箱根駅伝２連覇の青学大が３位。前回大会覇者で１０月の出雲全日本大学選抜駅伝を制した国学院大は４位に終わり、三大駅伝２連勝を逃した。

藤色のタスキを揺らしながら、チーム駒沢がぶっちぎりで伊勢路をかけ抜けた。２年ぶり１７度目の優勝。藤田監督は「自分たちがやりたかったレースができた。箱根にはつながったんじゃないかなと思う」と力強く語った。

指揮官が「エース格の伊藤をストロングポイントに」と、５区に置いた中心の一人が期待に応えた。区間２位の選手に１分２５秒差をつける区間新で４位から１位まで一気に押し上げた。伊藤は「つなぎの５区ではなく攻めの５区と言われた。役割が果たせた」と振り返った。

帰ってきたエースもチームを引っ張った。恥骨の疲労骨折のため戦列を離れていた佐藤がエース区間の７区で復帰。区間賞とはならず「個人の走りは良くなかった」と悔しさものぞかせたが、首位はキープし「１位で前に渡せた。最低限の仕事はできた」とうなずいた。

正月の大舞台まで２カ月。藤田監督は「箱根駅伝はまだ別物。まだ寮に非常に力のある選手も残っている。総合力で勝ちにいきたい」と力を込めた。