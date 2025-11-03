◇ノルディックスキー 全日本選手権ジャンプ（2025年11月2日 札幌市・大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル））

ラージヒル競技が行われ、葛西紀明（53＝土屋ホーム）が合計260・1点で4位に入り、W杯下部に当たるコンチネンタル杯（C杯）代表入りを果たした。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪への望みをつないだ。男子は二階堂蓮（24＝日本ビール）が合計290・9点、女子は丸山希（27＝北野建設）が合計262・4点で優勝した。

百戦錬磨のレジェンドでもスタート前に鼓動の高まりを感じた。残り2枠のC杯代表が懸かった勝負の一戦。124メートル、129メートルと飛躍をそろえた葛西は「凄いわ、さすがレジェンドだ」と笑った。

9月の前戦では約5センチ低くしたアプローチポジションに手応えを得て2位。そして2日前の公式練習が、それ以来の飛躍だった。「飛ばずに、良いイメージをつくってきた」。C杯代表を逃せば五輪への道が厳しくなる大一番で、イメージ通りのジャンプを披露した。

前人未到となる9度目の冬季五輪出場へ、代表争いに割って入るにはC杯で結果を残してW杯代表に昇格する必要がある。険しい道のりであることは分かっている。それでも「まだ60％くらい、これから！」と、53歳の余力は十分だ。