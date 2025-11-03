「ノルディックスキー・ジャンプ・全日本選手権」（２日、大倉山ジャンプ競技場）

ラージヒルが行われ、男子は五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１２４メートル、１２９メートルの合計２６０・１点で４位に入った。国際大会出場資格を持つ選手を除いた上位２位に入り、Ｗ杯下部のコンチネンタル杯の代表入りが確実。自身９度目となる２０２６年ミラノ・コルティナ五輪出場に望みをつないだ。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は体調不良で欠場。女子は同代表の高梨沙羅（クラレ）が４位、丸山希（北野建設）が優勝した。

崖っぷちの葛西が底力を見せた。真っ黄色のスーツを身にまとい、力強くレールから飛び出す。ぐんぐんと飛距離を伸ばすと、Ｗ杯メンバーに劣らない１２４メートルに着地した。２本目も１２９メートルの好ジャンプ。４位でコンチネンタル杯代表を確実にし、９度目の五輪に望みをつないだ。

北京五輪の選考がかかった２１年全日本選手権は、風に恵まれず２２位。五輪９大会連続出場の大記録が途絶えた。４年の月日がたち、５３歳で迎えた今大会。さらなる進化を見せ、鬼門を突破した。「本当にめっちゃ緊張した。鼓動がドキドキとなるのを感じた」と汗を拭いつつ「さすがレジェンドだ」と自画自賛して豪快に笑った。

ここからはコンチネンタル杯で結果を残してＷ杯に昇格し、世界ランキングポイントを稼いで、五輪派遣推薦基準となる日本勢上位４枠に割り込む過酷な戦いが始まる。「ワールドメンバーになってから五輪も見えてくる。今はまだ小さい目標として見え隠れしている。コンチネンタル杯で総合３位に入ればＷ杯に出られるそこを狙っていきたい」と意気込んだ。