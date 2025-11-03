¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹µªÊ¿Íü²Ö¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¾ÃÌÇ¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬ÂçÄÅ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÇµªÊ¿Íü²Ö¡¢À¾»³¿¿¸êÁÈ¤Ï¹ç·×136.74ÅÀ¤Ç3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¹ñºÝÂç²ñÇÉ¸¯´ð½à¤ËËþ¤¿¤º¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®¤«¤éÌó1¥«·î¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£µªÊ¿¤Ï¡ÖÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ñÀ×¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤âÃæÉôÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¤·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¾ÃÌÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡Ö´èÄ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡£2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£