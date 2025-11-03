「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）

１２月の全日本選手権（東京・国立代々木競技場）の予選会として行われ、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で、リズムダンス（ＲＤ）２位の紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組はフリー４位の合計１３６・７４点で３位だった。日本スケート連盟の国際大会派遣基準に満たず、ミラノ・コルティナ五輪代表の可能性がなくなった。ＲＤ首位の櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が合計１５９・２１点で優勝。女子フリーはＳＰ２位の三宅咲綺（シスメックス）が合計２０９・４１点で２連覇した。

ペア結成１カ月の紀平、西山組にとってはほろ苦いＦＤとなった。「もののけ姫」の繊細な音楽に合わせて、強さと美しさを目指したプログラム。しかし、ＦＤ４位でＲＤから順位を下げた。西山は「二つ目のコンボリフトで少しポジションがぐらついた」とミスがあったと振り返った。アイスダンス初挑戦の紀平は「悔しいが、試合の感覚はいい状態に持っていけた」と前を向いた。

今大会で全日本選手権への出場資格は得られたが、ＲＤとＦＤの技術点合計が国際大会「ゴールデンスピン」（１２月）の派遣基準に満たず、ミラノ・コルティナ五輪への道はなくなった。

紀平は２０２１年に右足首を負傷。２２年北京五輪を断念してからの再出発。「この大会に出られたのが奇跡。３０年の五輪に向けて努力を重ねたい」と話した。