“ロバート・デ・ニーロの孫の死”めぐり5人逮捕、薬物過剰摂取で死亡の事件

ロバート・デ・ニーロの当時19歳だった孫レアンドロ・デ・ニーロ・ロドリゲスが、薬物過剰摂取により死亡したとみられる事件で、5人が逮捕された。



2023年にニューヨークで起こったこの事件、英紙デイリー・メールが入手した起訴状には、今回逮捕された5人の男は、偽造した処方薬を同市内で若者を中心に流通させた犯罪組織を運営していたとされているという。



この組織が提供した薬が、2023年に3人の10代の若者の命を奪ったとされており、その中の「被害者3」とされる人物がレアンドロの年齢と死亡日時、場所と一致しているそうだ。



レアンドロは2023年7月2日、ウォール街のシプリアーニ・クラブ・レジデンスにある一室で遺体となって発見された。遺体のそばからは、皿に乗った白い粉状の物質が検出されていた。