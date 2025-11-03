キム・カーダシアン、ドラマ共演者に“サーモン精子”のクリスマスギフト贈る
「カーダシアン家のセレブな日常」でお馴染みのキム・カーダシアン（45歳）は、自身が出演する新作リーガルドラマ「オール・イズ・フェア 女神たちの法廷」の共演者たちに、早めのクリスマスギフトを贈ったという。
その中には、自身のブランドSKIMSの製品に加え、バレンシアガやグッチのアイテム、そして話題の美容トリートメント「サーモン精子フェイシャル」のバウチャーも含まれていた。このフェイシャルは、ジェニファー・アニストンらセレブの間で人気を集めている美容法だ。
キムはピープル誌のインタビューで、姉のコートニーもその美容施術を受けたことを明かし、「昨日そのサーモン精子のフェイシャルを受けに行ったら、『他の女性たちはまだ使っていないから無料でやりますよ』って言われたそう。私は『なんで受けないの！？』って思ったわ」と笑い交じりに話した。
この話題がプロモーション中に共演者の間で持ち上がると、テヤナ・テイラーは「プレゼントに夢中で、封筒を開けてなかった。“サーモン精子”って書いてあったの？ なんで教えてくれなかったの！」と驚き、ニーシー・ナッシュ＝ベッツは「私は使うわよ！」と応じた。
この会話は、番組の宣伝活動の一環として行われたインタビュー中に交わされたもので、キャストは現在、各地を巡って番組のプロモーションを行っている。
その中には、自身のブランドSKIMSの製品に加え、バレンシアガやグッチのアイテム、そして話題の美容トリートメント「サーモン精子フェイシャル」のバウチャーも含まれていた。このフェイシャルは、ジェニファー・アニストンらセレブの間で人気を集めている美容法だ。
この話題がプロモーション中に共演者の間で持ち上がると、テヤナ・テイラーは「プレゼントに夢中で、封筒を開けてなかった。“サーモン精子”って書いてあったの？ なんで教えてくれなかったの！」と驚き、ニーシー・ナッシュ＝ベッツは「私は使うわよ！」と応じた。
この会話は、番組の宣伝活動の一環として行われたインタビュー中に交わされたもので、キャストは現在、各地を巡って番組のプロモーションを行っている。