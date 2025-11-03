◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

オール・ドジャースが総力戦で球団史上初の２年連続ＷＳ制覇を達成した。トロフィーを掲げたＤ・ロバーツ監督（５３）は「我々は特別なものを築き上げた。東京で始め、進み続け、耐え抜き、そして最後まで残ったのだ」と胸を張った。

苦しい１年だった。補強した先発のスネルと佐々木が開幕後に長期離脱。レギュラーとして獲得した二塁の金慧成、左翼のコンフォートは期待外れで、救援のスコット、イエーツら新加入組も本来の姿ではなかったが、頂点に立った。ＡＰ通信によると、ド軍の負傷者リスト入り日数計２５８５日は３年連続最多だが、あくまで照準はＷＳ制覇で、復帰を焦らせなかった側面もある。ＰＳに入ると、我慢して１３８試合に起用した打率１割９分９厘のコンフォートをメンバー外とし、抑えに佐々木を抜てきするなど、なりふり構わず動いた。救援陣の不安定さから、この日は先発４本柱を“オールイン”。思い切った用兵で勝ち進んだ。

今季から遠征時は選手とスタッフが別便で移動。少しでもストレスを軽減して両者が最高の状態を整えられるようにした。本拠地のクラブハウスは１億ドル（約１５４億円）をかけて改修した。最新機器の導入だけでなく、打撃ケージや睡眠室を増設し、３０球団でも屈指の環境を整えた。球団、現場が一体となった世界一だった。

ロバーツ監督がチームリーダーとして信頼を置く野手最年長３６歳のロハスは、第６戦から先発に抜てきされ、この日は９回１死で値千金の同点弾を放ち、好守も見せた。６年で３度目の世界一。改めてチーム力を示したドジャースは、現地で「王朝」と言われる。（安藤 宏太）