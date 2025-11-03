11月3日（月）「なるみ・岡村の過ぎるTV」のゲストは、古田新太とAmBitiousの真弓孟之！

岡村隆史の憧れである、大阪・北新地の高級クラブ。ホステスとの同伴などに興味津々ながら、お店は一見さんお断りが多く簡単には入れない。そこで岡村、すっちーをはじめ、怖くて足を踏み入れられない世の男性のため、北新地を徹底取材！ 「知りた過ぎる北新地のい・ろ・は」と題して、クラブでのイケてる大人の立ち居振る舞いと、ホステスが本当に食べた過ぎる“極上アフター飯”を紹介する。

北新地を知り尽くしている古田新太に対し、21歳のAmBitious・真弓孟之はもちろんのこと、「まったくシステムがわからない」という一同。そんな北新地初心者を代表して今回潜入調査をするのは、藤田兄さん。まずは著名人も御用達の老舗高級クラブ「クラブ山名」へ。ママの右腕的存在である椿さんからお酒の飲み方や席代などの「セット料金」、さらにはホステスの売り上げや成績の仕組みなどクラブの基礎知識を教えてもらう。こうして初クラブを楽しんだ藤田兄さんは、椿さんを「アフター」に誘う。アフターとは、クラブの営業終了後、客とホステスが一緒に食事などに行くこと。アフター自体は０円だそうで、藤田兄さんと椿さんはクラブからほど近いバーラウンジに移動。「夜中でも罪悪感なく食べられる」という、椿さんお気に入りのメニューを堪能する。そして別れ際、椿さんは藤田兄さんに粋でカッコいい客としての振る舞いを伝授する。

続いて２軒目は、大物芸能人も通う老舗高級クラブ「マダム小阪」。古田も行きつけで、ママも古田を「古ちん」と呼ぶほど仲良しだそう。ここで藤田兄さんの相手をしてくれるのは、色気あふれるホステスの咲さん。実はかつて京都で舞妓をしており、番組の街頭インタビューに出演した際はなるみ・岡村から「この人気になるわ」「ただもんじゃない」と注目されていた。昨年から北新地の夜の世界へ入ったという彼女とのアフターは、クラブから３分の場所にある大人な雰囲気の店。咲さんはこの店でいつも注文するという、おちゃめで極上の一品に舌鼓を打つ！ 最後は、マダム小阪で経験を積んだYUKIKOママが営む「Casa di YUKIKO」。これまで紹介した高級クラブとは異なり、初心者も気楽に入れるカジュアルクラブだ。ここではセクシーで明るいホステスの月さんとお酒とアフターを楽しむ。

なるみが「見方がいつもと全然違います！」と物申すぐらい、食い入るように藤田兄さんのレポートを見た男性陣。スタジオでは、古田がアフターの流れなどクラブについて詳しく解説する。そんな古田先生の北新地講座に興味津々の岡村とすっちーは、質問が止まらない！

さらに、より北新地を知るため、YUKIKOママの私生活に密着する。令和の北新地をリードする新進気鋭のママは、超リッチなタワマンでひとり暮らし。どんなに夜が遅くても毎朝８時には起床し、活動的なモーニングルーティンをこなす。そんな中、家にやってきたのはエステティシャン！ 美しくあるための努力は惜しまないが、一方で、上場企業の社長などお客さんとの会話の幅を広げるための勉強も欠かさない。もちろん、昨日来店したお客さん全員にお礼ＬＩＮＥを送るなど地道な仕事も。社長として、北新地のクラブのママとして手を抜くことなくフル回転するYUKIKOママの１日を追う。

一方、駆け出しのホステスである月さんにも密着。将来の夢に向けて日々奮闘する若手のリアルな日常とは？

北新地のママとホステスの１日を知り、一同は「大変」「偉い！」とその努力や健気な姿に感心しきり。こうして謎に包まれた北新地の表から裏までをしっかりと学んだ岡村だが…果たして北新地デビューは実現するのか！？

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。3日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。