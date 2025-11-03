

自律神経を整えるために大切な「正しい呼吸」についてお伝えします（写真：buritora／PIXTA）

【図解で簡単にわかる】自律神経を整える2種類の呼吸

なかなか改善しない「なんとなくの不調」。

それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。

多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。

本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、「自律神経」「気象（気圧・湿度・気温など）」「骨格（姿勢）」という3つの要因を同時に見ていく必要があります。

これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。

『自律神経 これ1冊ですべて整える』では、せたがや内科・神経内科クリニック院長の久手堅司氏が、これら3つの要因を無理なく整える方法をわかりやすく紹介しています。

以下では、その久手堅先生が、『「自律神経」を整えるマインド』について解説します。

自律神経は「完璧主義」に弱い





自律神経が大きく乱れていたり、体調を崩しやすい方は、いわゆる完璧主義者や頑張り屋さんであることが多いです。

自律神経は、持ち主の意思には関係なく、24時間365日ずっとはたらき続けています。

常に変化する体の状態や環境などに、絶え間なく対応してくれるはたらき者ですが、そんな自律神経も、ずっと全力ではたらき続けることはできません。

それは、自律神経はあらゆるストレスに弱く、ストレスによって乱れやすいからです。

不規則な生活や過労状態などの体の負担は、もちろん自律神経にとってもダメージです。

また、頑張りすぎて心の負担や緊張が大きい状態が続くのも、交感神経がはたらきっぱなしになってしまうため、気づいたときには何かしらの不調につながっていることが多いです。

今、あなたは、毎日の生活に何パーセントのエネルギーを注いでいるでしょうか？

100％の状態を理想としていると、どうしてもそこに近づけようと頑張りすぎてしまいます。

試験勉強で100点を取らないといけない場合、一問も間違えられないと思うとかなり緊張しますよね。

私たちの生活も同じです。100点を目指すと余裕がなくなり、交感神経が優位な状態が続いてしまいます。

「70点くらい取ればOK」という考え方に変えてみましょう。

ずいぶんと気が楽になると思いませんか？

不調を抱えている人こそ、自律神経に負担をかけすぎないためには「何事も60〜70％くらいで大丈夫」と思っていただいてOKです。完璧なのも素敵なことですが、完璧を目指して疲れ果ててしまっては元も子もありません。常に少し余裕を持つことがポイントです。

まずは「ふぅー」っとゆっくり息を吐いてみよう

みなさんは、普段どのように呼吸をしているでしょうか？

「自律神経は呼吸がすべて」と言っても過言ではないくらい、正しく呼吸をすることは重要です。

正しい呼吸というのは、ここでは「胸郭（きょうかく）がしっかり動いており、深くて緊張が少ない呼吸」としましょう。それが、本来の自分の身体にとって、楽な呼吸です。

呼吸というと、肺のイメージが強いかもしれません。肺がふくらんだりしぼんだりしているのは事実ですが、そうなるためには、胸骨・肋骨・胸椎、横隔膜（おうかくまく）、それらを動かす筋肉が連動しています。

呼吸に意識を集中してみると、肋骨や背骨、お腹などが動いているのを感じられるでしょう。

ただ一方で、現代人は呼吸が浅く、うまく酸素を取り込めていない人が大半を占めています。デスクワークやスマホの使用が増え、座りっぱなしやうつむき姿勢が当たり前になっているのが大きな要因です。

前かがみの姿勢がクセになってしまうと、胸郭（胸椎・肋骨・胸骨で囲われた部分）の動きが悪くなり、呼吸をするにも肺がうまく広がりません。そして、呼吸が浅い状態が続くと、交感神経が優位な状態が続いて自律神経が乱れてしまいます。

呼吸は、自分の意思で交感神経と副交感神経の切り替えを行える唯一の方法です。

私たちは、意識していないときには、一定のリズムで呼吸をしていると思います。それは自律神経からのコントロールを受けています。寝ているときも呼吸が止まらないのは、自律神経が適切な呼吸を継続するように調整してくれているからです。息を吸うときには交感神経が優位にはたらき、吐くときには副交感神経が優位にはたらいています。

そのため、呼吸に意識を向けると、自律神経のバランスを自分の力で整えることができます。多くの現代人は呼吸が浅く、交感神経が過剰にはたらきやすくなっているため、息を吐くことを意識してみると良いと思います。

まずは、ふーっと息を大きく吐いてみましょう。

浅く、速くなっていた呼吸が一旦ストップして、息を吐く時間が長くなります。ゆっくり息を吐くと副交感神経のはたらきが良くなりますので、心と身体の緊張も少しゆるむと思います。

「胸式呼吸」と「腹式呼吸」の違い

私は患者さんを診察するとき、「何回か呼吸をしてみてください」というお願いをよくします。これまでお話しした通り、呼吸の状態は、自律神経が乱れているかどうかを判断する目安になるからです。呼吸が浅く、自律神経が乱れている人は、睡眠の質も下がるので、疲れも取れづらいでしょう。

呼吸には、胸式呼吸と腹式呼吸の2つがあります。

胸式呼吸は、意識せずに行っている、通常の呼吸です。吸うときに胸部がふくらみ、交感神経が優位になります。比較的浅くて、速いのが特徴です。

胸式呼吸を意識して行うと、息を吐くときに鎖骨（さこつ）・肋骨が思いきり下がります。すると、普段はこりかたまりやすい胸郭の動きが良くなり、脳に酸素が行き渡りやすいです。何度か行うとスッキリします。

腹式呼吸は、吸うときに腹部が大きく動きます。こちらは、副交感神経が優位になる呼吸で、深く、ゆっくりなのが特徴です。寝る前などに行うとリラックスしやすいです。腹式呼吸でお腹を大きくふくらましたりへこましたりすると、内臓が刺激されるため、内臓の動きも活発になります。

この2つの呼吸を組みあわせて交感神経と副交感神経のスイッチを意識的に切り替えることが、自律神経を整えるためには重要となります。

「3・3・5呼吸法」をやってみよう

通常の私たちの呼吸は基本的には胸式呼吸です。「吐く」より「吸う」の割合が多くなっています。すると、少しのストレスでも気づかないうちに交感神経優位になり、身体が緊張状態になりやすいのです。

そこでおすすめしたいのが3・3・5呼吸です。これは、3秒かけて1度口から息を吐き、3秒かけて鼻から吸い、5秒かけて口から息を吐く呼吸法で、胸式と腹式があります。胸郭の動きや肺のふくらみなどをきちんと感じながら、ゆっくり深い呼吸ができます。

1日3〜4セットすると良いです。やってみるとわかるかと思いますが、意外とお腹の力を使います。



座ってできる3・3・5呼吸法（イラスト：『自律神経 これ1冊ですべて整える』より）

（久手堅 司 ： せたがや内科・神経内科クリニック院長）