「あ！由布ちゃんいる！」11戦13発の日本代表FW、得点後に現地中継に映ったモデル妻の姿に反響！「女神がいれば絶対ゴール決めちゃう」
現地11月１日に開催されたエールディビジの第11節で、上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビが所属するフェイエノールトがフォレンダムとホームで対戦。苦戦を強いられたものの、３−１で勝利を収めた。
好調の上田はこの試合でも２ゴールを奪取。19分に右からの折り返しをダイレクトで捉えて先制ゴールを挙げると、２−１で迎えた89分にはセットプレーからの豪快なヘッドで、勝負を決めるチームの３点目を奪ってみせた。
日本でちょっとした話題となったのが、１点目が決まった後のワンシーンだ。上田の妻で、モデルの由布菜月さんがスタンドで観戦する姿が現地中継に抜かれたのだ。
SNS上では次のような声が上がり、反響を呼んだ。
「あ！由布ちゃんいる！」
「由布ちゃんが見に来てたら綺世は決めます」
「先制点の後 観客席の由布ちゃん映ってます」
「由布ちゃんも来てたんだね。女神がいれば絶対ゴール決めちゃう」
「由布ちゃん抜かれてニコニコ」
「由布ちゃんがいるなら綺世は決めるよ」
「由布ちゃんの前で決められてよかた」
愛妻の前で、しっかりと２ゴール。日本のエースは実に頼もしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鮮烈ダイレクト弾→モデルの愛妻も歓喜！
