¡¡¡þ´ØÅìÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡¦1²óÀï¡¡ÁÏ²ÁÂç9¡½3ÀéÍÕ·ÐÂç¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡´ØÅìÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤¬2Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢1²óÀï2»î¹ç¤È½à¡¹·è¾¡1»î¹ç¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï5²ó¤Ë±¦±Û¤¨2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ËÜÅð¤ä¹¥¼é¤â´Þ¤á¤ÆÁö¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¤Æ½éÀïÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¾å°Ì2¹»¤¬ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê14Æü³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç3µåÃÄ¶¥¹ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£4¡½0¤Î5²ó2»à°ìÎÝ¡£Î©ÀÐ¤Ï±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤Î2¥é¥ó¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡£³°³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤òÎÏ¶¯¤¯µÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï»°ÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤Æ½ÅÅð¤ò»Å³Ý¤±¤ÆËÜÅð¤ËÀ®¸ù¡£ÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤â5²ó¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¤òÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¹¥Êá¤·¤ÆÁÇÁá¤¤°ìÎÝÁ÷µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¡ÖÁö¹¶¼é¡¢Á´Éô¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÆ±¤¸±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÄÌ»»382ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤Ã¤¿µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Î¸å¡¢¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¡Ö500ËÜ¤°¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤è¡ª¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¡£Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º·ãÎå¡£¡ÖÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð4Æü´Ö¤Ç4»î¹ç¤òÀï¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£6Ï¢Àï¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¥×¥í¤ËÄ©¤àÍèÇ¯¤ØÀä¹¥¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤À¡£¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ï³ä¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¤â¿ÀµÜ¤ÎÉñÂæ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë