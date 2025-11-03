「SixTONES」の森本慎太郎（28）が2日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜後7・00）に出演。プライベートで中指をケガしたことを明かした。

今回は「福島DASH村25年目の米作り」と題して「秋の収穫祭SP」を放送した。福島県で育てているお米を収穫するため、元TOKIOの城島茂、松岡昌宏、森本らが訪れた。そこで田んぼの様子を見た松岡が森本と協力して作った「イノシシ対策の効果あったんじゃないの?」と荒らされた形跡がないことを喜んだ。

だが、森本は荒らされていないことを喜びつつ「願い事の効果は…ちょっと僕はあんまりなかったですね」と、イノシシ避けに記していた「ケガなく健康で」という願いはかなわなかったとした。

松岡らが理由を尋ねると「僕、一昨日…中指ケガしまして」と、右手の中指に絆創膏（ばんそうこう）を巻いていた。負傷した理由については「おろし金の刃で爪と肉を…」と明かした。

番組企画などではなく「プライベートで」と伝えると、松岡は「どこ?これ?」と負傷箇所を確認。森本が「これです」と右手中指を見せた瞬間、松岡は「大丈夫だよ」と右手で負傷箇所をはたいた。

この先輩の行動に森本は「いや…痛…ちょ…本当に!」と語気が強くなった。痛みに耐えるように呼吸を整えつつ、聞こえないぐらいの声量で「おい…」と怒りをにじませた。この言葉を「なにわ男子」の藤原丈一郎に指摘され「言ってないです」と否定したが、放送では「おい」と言っている場面を繰り返されていた。