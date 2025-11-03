「日本ハム秋季キャンプ」（２日、エスコンフィールド）

日本ハム・伊藤大海投手（２８）が２日、ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャース・山本の活躍に感嘆した。エスコンフィールドでの秋季キャンプの練習後に第７戦をテレビ観戦。大車輪の働きに「すごいっすね。中何時間って感じで…すごいっすね。それなのにパフォーマンスが変わらないのがやっぱすごいし。あらためて彼のすごさを見た気がします」と「すごい」を連発した。

侍ジャパンで共闘し、東京五輪、ＷＢＣではともに優勝メンバーとなった。日々の取り組みも知るだけに「見習う部分はたくさんある」とし「すごさというか、勝つことへの執念というか、ここ一番で絶対に間違えないというか。もう、すごいって言葉が失礼になるぐらいの活躍」と、最大級の賛辞を贈った。

大谷、佐々木も含め、日本人トリオがドジャースの世界一に貢献。来春のＷＢＣで再び３人とチームメートになる可能性がある。今季は初の沢村賞に輝いた右腕は「すごく刺激にはなります。（ＷＢＣ代表に）選ばれたら、しっかり自分ならではの武器で勝負していけるように」と意気込みを口にした。