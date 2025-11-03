人口減少に歯止めをかけようと、政府は少子化対策や地方創生など様々な取り組みを進めているが、成果が上がっているとは言えない。

これまでの施策を検証して問題点を洗い出し、より効果が見込まれる総合的な対策をまとめて実行していく必要がある。

政府が、人口減対策の司令塔となる対策本部を年内に設置するという。高市首相は先の所信表明演説で、「日本の最大の問題は人口減少である」と強調した。

日本の総人口は、２００８年の１億２８０８万人をピークに減少し続けている。２４年に国内で生まれた日本人の出生数は、過去最少の６８万６１７３人だった。婚姻数が減少していることも、出生数の低下に直結しているとされる。

手をこまぬいていたら、社会を支える担い手の不足が一層深刻化し、多くの地方自治体で教育や医療、介護などの行政サービスを維持できなくなってしまう。経済も縮小する一方となるだろう。

人口減対策は多岐にわたる。

働き方改革を進め、子どもを産み育てやすい環境を整備していくことは重要だ。人口減を前提とした市街地のコンパクト化や、インフラの整理も考えねばならない。東京圏への人口の一極集中の是正も検討課題だろう。

中でも難しいのは、外国人労働者とどう共生を図っていくかだ。外国人は人手不足を補う貴重な働き手だが、受け入れ者数が増え続け、各地で摩擦が起きている。

司令塔組織は、排外主義に陥ることなく、中長期的な受け入れ政策を検討すべきだ。

政府は２３年、抜本的な少子化対策と称して「こども未来戦略」を決めた。ただ、その中身は、児童手当の拡充や育児休業中の給付金増額など、子育て中の金銭的な支援に偏っていて、効果を疑問視する声が少なくない。

働く人が将来にわたって安定した収入を得られるようにすることが不可欠なのだが、全労働者のうち、正規雇用は６割強にとどまっている。収入が不安定になりがちな非正規では、結婚や出産をためらう人もいるだろう。

不本意に非正規を選んでいる人については正規に転換するなど、企業側の努力も求められる。

人口減を巡って、有識者でつくる「未来を選択する会議」（議長＝三村明夫・日本製鉄名誉会長）が発足した。若者や女性の意見を取り入れた提言をまとめるという。社会全体で人口減を抑制していく方策を考えていきたい。