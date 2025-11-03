開業時期が見通せないリニア中央新幹線に、総工費が当初予定より倍増するという難題が持ち上がった。

ＪＲ東海は、経営改革を進めて資金を確保し、事業の必要性についても説明を尽くしてほしい。

ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の東京・品川―名古屋間の工事費が、１１兆円に膨らむとの見通しを発表した。当初計画の約５・５兆円から倍増することになる。

資材費の高騰や難工事への対応で費用がかさむ。すでに２０２１年に約７兆円へと修正しており、今回が２回目の見直しだ。

工事費の増加分は、借り入れなどで対応するというが、運賃を値上げする可能性にも言及した。事業の必要性について説明責任は重くなるだろう。

丹羽俊介社長は、４年前にはまだ工事の難易度が見通し切れていなかったと説明するが、事業内容の精査に甘さはなかったか。利用者の負担増をなるべく避けるために、ＪＲ東海はコスト削減などの経営効率化が欠かせない。

リニアは、超電導の技術を用いて東京―大阪間の４３８キロ・メートルを１時間強で結ぶ計画だ。名古屋までの所要時間は最速４０分となる。経済効果は年６・５兆円を見込んでおり、恩恵は大きい。

３大都市圏を結ぶ国の新たな大動脈となり、大規模な災害の発生時には、東海道新幹線のバイパス機能を果たす役割もある。

期待は大きいものの、開業時期は一向に見えてこない。品川―名古屋間の２７年開業を目指して工事が始まったのは１４年末で、すでに１０年余り経過している。

静岡県内を流れる大井川の水量が減少することへの懸念から、川勝平太前知事は計画に反対を続けた。このため、ＪＲ東海は２４年３月、２７年の開業を断念した。

知事は２４年５月に鈴木康友氏へと代わったが、自然環境を巡る議論は続いている。工事開始に向けた認可は下りていない。

今回の工費は開業時期を３５年に仮置きして試算した。工期が延びれば費用は膨らむだろう。ＪＲ東海は、懸案の河川の水量減少への対策に取り組み、県民の不安を取り除く努力を重ねるべきだ。

南アルプスを貫くトンネル工事の難易度は高く、完成まで長くかかると想定される。工法の不断の見直しや改善も重要になる。

今年１０月には東京都品川区内で区道の隆起が起き、工事を中断して因果関係の調査を始めた。安全にも万全を期さねばならない。