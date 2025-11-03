政府は2025年秋の叙勲受章者を3日付で発表した。今回最高位の桐花大綬章は前参院議長の尾辻秀久さん（85）と前最高裁長官の戸倉三郎さん（71）に授与。東京五輪・パラリンピックで組織委員会事務総長を務めた元財務事務次官の武藤敏郎さん（82）に瑞宝大綬章、作家津村節子（本名・吉村節子）さん（97）に旭日中綬章を贈る。

受章者は桐花大綬章2人、旭日章935人、瑞宝章3026人の計3963人。このうち女性は東京大名誉教授で瑞宝中綬章の佐藤一子さん（81）ら427人で全体の10.8％。民間人は1910人で48.2％を占めた。

旭日大綬章は前熊本県知事の蒲島郁夫さん（78）、高市早苗首相の夫で元衆院議員の山本拓（本名・高市拓）さん（73）、元総務相の竹中平蔵さん（74）、元みずほフィナンシャルグループ社長で前NHK会長の前田晃伸さん（80）ら6人に決まった。

学術研究分野は東京大名誉教授の吉川洋さん（74）が瑞宝重光章。芸術文化では漫画家の永井豪（本名・永井潔）さん（80）、「ドラゴンクエスト」で知られるゲームデザイナー堀井雄二さん（71）が旭日小綬章を受ける。