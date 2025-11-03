ÃæÃ«½á¿Í vsà¥Ð¥àá¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ä¸¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤ÇÀï¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼à¥Ð¥àá¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢Á°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÈÂÐÀïÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï£²£²Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢ÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÇÃæÃ«¤ÈÀï¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ò¾Ä¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£±£²·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£¹°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Æ±µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÃæÃ«¤È°æ¾å¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤Î£²¿Í¡ÊÃæÃ«¤È°æ¾å¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥«¡¼¥É¤À¡×¤È¾ÍèÅª¤Ë¤Ï£²¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¡£¡Ö°æ¾å¤È¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¢ÃæÃ«¤È¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÃ«¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¼ã¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¾Ç¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£