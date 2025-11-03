悲観の必要なし――。全日本大学駅伝（愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）が２日に行われ、青学大は５時間９分２８秒で３位。来年１月の箱根駅伝に向けて、原晋監督は「私どもが勝ちますよ」と不敵な笑みを浮かべた。

先月の出雲駅伝は７位に沈んだが「出雲は距離が短いので、箱根に直結しない部分がある。全日本は距離が１０キロを超えているので、箱根を見据えた実戦の場になる」と分析。「３位以内」を最低ラインに掲げた中で、エース兼主将の黒田朝日（４年）が７区で区間新記録の快走を見せると、最終８区の小河原陽琉（２年）が表彰台を死守した。

優勝争いに絡めなかったが、終盤の粘りはさすがといったところ。指揮官は「エースがエースの走りをしてくれたので形はつくれたけど、黒田朝日に（タスキが）渡る前が駅伝をしていない」と課題を口にしながらも「出雲の大惨敗の７位から形はつくれたので、箱根駅伝へレベルアップができると踏んでいる」と一定の手応えを語った。

箱根駅伝は今大会を制した駒大、２位の中大、出雲駅伝覇者の国学院大がライバルになると予想。ただ、青学大には他大学にはない経験値が蓄積されている。「我がチームの箱根へのピーキングを持っていく方法は、それなりのノウハウを持っている。山上り、山下りもある程度のメドが立った。１０区間、そして、上り下りのある特殊な駅伝で、昨季並みの記録を狙ってチャレンジしたい」と力を込めた。

直近１１大会で８度の箱根路制覇を成し遂げた青学大。３連覇達成へ、名将の計画は着々と進んでいるようだ。