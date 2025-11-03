ブルーより“ブラック”がいいかも！【ハニーズ】大人が即こなれる♡「デニムアイテム」

ブルーデニムもいいけれど、この秋冬はブラックデニムに挑戦してみるのもありかも！？ カジュアルさの中に上品な雰囲気が漂う「デニムアイテム」が【ハニーズ】から登場しています。シックで落ち着きのある雰囲気のブラックデニムは着るだけでこなれ感をプラスしてくれそうで、40・50代の大人女性にぴったり。いつもと一味違うブラックで、ぜひコーデをアップデートしてみて。

大人の余裕漂うゆるブラック

【ハニーズ】「デニムゆるシャツ」\2,980（税込）

ゆったりとしたややオーバーサイズのブラックデニムシャツ。フロントにウォッシュ加工のようなクラデーションがあり、程よい抜け感が漂います。体のラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットと、ヒップがしっかり隠れる丈感で、体型をナチュラルにカバーしてくれそう。「ロングシーズン使える綿100％のデニム素材」（公式サイトより）で作られており、長く活躍が期待できそうなのも嬉しい。

デニム × モノトーンで上品カジュアル

ゆとりのあるデニムシャツのリラクシーなシルエットを活かしつつ、全体をモノトーンでまとめて落ち着いた雰囲気を演出したコーデ。ラフなのにきちんと見えるバランスが絶妙です。アイボリーのタイトスカートを取り入れることで、シャツのボリュームを引き立てながら全体をやわらかくトーンアップしています。ブーツとバッグの色味をブラックで揃え、統一感のある大人っぽいスタイリングに。きれいめカジュアルを目指すなら、ぜひ挑戦してほしいスタイリングです。

毎日穿きたい美シルエット

【ハニーズ】「デニムワイドパンツ」\2,980（税込）

きれい見えとスタイルアップを叶えてくれそうなブラックデニムのワイドパンツ。深みのあるブラックカラーが、カジュアルすぎず大人っぽいきれいめな印象です。広がりすぎない程よいボリュームのワイドシルエットは、脚のラインをナチュラルにカバーして、スタイルアップさせてくれそう。公式サイトによると「水や農薬の使用を削減した、人にも環境にも優しいBCIコットン100％のデニム素材」でできているとのことで、素材へのこだわりもポイント。1本あればこなれデニムスタイルを作れる、頼りになるアイテムです。

抜け感ブルー × ブラックデニムの絶妙バランス

脚のラインを拾いにくい美しい落ち感が魅力のブラックデニムに淡いブルーのトップスを合わせて、やわらかな抜け感をプラスしたコーデ。ホワイトのスニーカーとキャップで爽やかにまとめることで、全体に爽やかなリラックス感が生まれています。シンプルなのに洗練された大人の余裕を感じさせるスタイルは、ラフさとこなれ感の良いとこ取り。大人女性にこそ真似してほしいコーデです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ