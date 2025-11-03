◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立った。第６戦先発の山本由伸投手（２７）は連投で９回途中から２回２／３を無失点。ＷＳ３勝を挙げ、日本人では２００９年松井秀喜（ヤンキース）以来の最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

山本が絶大な信頼を置いている男がいる。オリックス時代から二人三脚で歩んできた柔道整復師の矢田修氏（６６）だ。個人トレーナーとして日米を往復しながら指導をしている。

これまで多くのアスリートを見てきた同氏は、スキンヘッドで耳にはピアス。コワモテな風貌（ふうぼう）だが、「６０過ぎてるじじいやから、素直に聞いてくれます。ありがたいです。よくできた孫なんで」と笑った。

山本はウェートトレーニングを原則的に行わず、やり投げトレなど独自トレを行う。発案者は矢田氏だ。魂の連投を可能にした要因は「お風呂入ったぐらいですね。たまたま今回のホテル、バスタブが大きかったんで」。筋力に頼らない投球を目指してきたからこそ、疲労が残る状態でも球が走った。「普通の運動論から言うと考えにくいと思うけど、昨日より今日の方がいい」とまで言った。

「彼の努力です。僕、何もしてません。横で立ってるだけ」と最後まで謙遜していたが、山本は「本当に感謝しています」と実感を込めた。