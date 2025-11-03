◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節 千葉５―２札幌（２日、フクダ電子アリーナ）

北海道コンサドーレ札幌のＪ１昇格の可能性が２日、消滅した。プレーオフ圏の６位以内へ、勝利が必須だったアウェー・千葉戦は２―５で敗戦。３試合を残し９位以下となることが確定した。現行の春秋制から２０２６〜２７年シーズンは秋春制へ変わるため、最短で２７〜２８年シーズンまでＪ１復帰はできなくなった。移行に伴って半年間の特別大会から始まる来季へ、クラブは強化費と保有選手数をスリム化する方針を固めた。その中でも戦力ダウンは最小限に抑え、出直しを図る。

３試合を残し、札幌が目指してきた１年でのＪ１復帰という目標が、ついえた。完敗で６位以内が消滅するという結果に、高嶺朋樹主将（２７）は「自分たちが弱いと再認識させられた試合」。柴田慎吾監督（４０）は「Ｊ１昇格というミッションを達成できなかったのは自分自身の力不足」とあふれる感情をこらえ、冷静に責任を一身に受け止めた。

開幕４連敗での最下位から、７月の第２２節では初の３連勝で６位に勝ち点６差の９位まで盛り返した。しかし、その後は勝ち負けを繰り返し、上位との差は縮められなかった。高嶺主将は「波があったっていうところと、去年までＪ１だったという、ちょっとしたおごりみたいなのはあったと思う。自分たちの方がうまいのかもしれないけど、相手の方が走ってたし、シーズン通して基本的なところで負けていた印象」と３５試合を振り返った。

来季もＪ２で戦うことが決まり、クラブはスリム化に着手する。今季の強化費はＪ１レベルの約２０億円。石水創代表取締役社長（４３）は「今年はうみを出し切る年。予算は削らないといけない」と、数億円規模の削減も視野に入れる。

また、今季の保有選手数は３３人。期限付き移籍中の選手を含めると３６人になるため、クラブ幹部は「人数は３０人くらいに精査しないと」と方向性を示す。ただ、石水社長は「来季もう一度戦える、かつ将来を見据えた戦力は整えてやっていきたい」と話し、できうる限り、現有戦力の確保には努めていく。

クラブ創設３０周年となる２６年をＪ１で迎えることはできなかった。しかし２年後、もう一度最高峰の舞台で戦えるよう、札幌が体制を再構築していく。（砂田 秀人）