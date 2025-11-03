８月に国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得した巨人・中川皓太投手（３１）が、今オフの権利行使も視野に熟考していることが２日、分かった。今季６３試合に登板し自己最多３６ホールドをマークした経験豊富なリリーフ左腕。球団への愛着、感謝の思いは強く、移籍前提の行使検討ではない。多くの人に支えられて取得したＦＡ権の重みをかみ締め、じっくり考え抜いてから残留か宣言か答えを出したい意向だ。

長年ブルペンを支えてきた中川が、野球人生最大の岐路を迎え、熟考していることが判明した。「自分にとってすごく大きいこと」と捉えていた国内ＦＡ権を大卒１０年目で取得。推定年俸８５００万円で人的、金銭ともに補償が発生しないＣランクとみられ、球団は残留に全力を尽くしている現状だ。巨人愛がある一方で、行使も視野に検討を重ねている。

今季は復活を印象づけた。開幕２軍スタートながら、４月６日の初登板から１１試合連続無失点。８回大勢、９回マルティネスの鉄壁方程式につなぐ重要な役割を担い、６年ぶり自身２度目の６０登板超えで防御率２・２４とフル回転した。脂の乗ってきた３１歳はホールド数でもこれまでの最多、２１年の２５ホールドを大きく更新。新たに習得したフォークが武器となり、５２回１／３で５７奪三振と力を証明した。

大阪府出身で東海大から１５年ドラフト７位で入団。左スリークオーターから繰り出すキレ味抜群の直球とスライダーを生命線に成り上がった。背番号９１で始まり、１８年からは「平成の大エース」斎藤雅樹がつけた「４１」を託された。１９年にキャリアハイ６７登板を果たし、通算３３４試合で１２０ホールド、３８セーブ。重圧の大きい勝ちパターンの経験も豊富で中継ぎの仕事に誇りを持つ職人肌だ。

２２年は故障で１軍登板なし。育成契約を味わうなど苦労もしてきたからこそ、つかんだＦＡ権に価値を感じている。これまで「ジャイアンツには本当に感謝していますし好きなチーム。でも、ＦＡは一生に１回、人生で何度も取れる権利ではない。いち野球選手として大事に考えたいです」と語っていた。

生え抜き投手ではチーム最年長。圧倒的な練習量でも周囲から一目置かれ、既に１１年目に向けて連日、トレーニングでパワーアップを図っている左腕。熟考の末、どんな決断を下すのか。

【記録メモ】

過去に巨人の選手でＦＡ宣言したのは、昨年オフに米大リーグのオリオールズへ移籍した菅野智之まで、延べ２６人（１人で２度宣言した選手が４人）。１３年オフに中日へ移籍した小笠原道大以来、１１年ぶりの権利行使だった。このうちプロ１年目から巨人に在籍した選手は延べ２１人。他球団への移籍が５人（国内移籍１人、海外移籍４人）。宣言後に残留した選手は延べ１６人で、こちらは０４年オフの清水隆行と仁志敏久が最後となっている。