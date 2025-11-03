¡È¿ÆÍ§¡õÆ±´ü¡É¥«¥ó¥Æ¥ì¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê¡õ¥Õ¥¸¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡¢¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù½é¶¦±é¤Ø
¡¡¤¤ç¤¦3ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡§·î¡Á¶â¸å1¡§50¡Á3¡§45¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§·î¡Á¶â¡¡¸å2¡§48¡Á3¡§42¡¡À¸ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½é¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ªÃæ·ÑÂÐ·è¤ËÄ©¤à¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡õ¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê
¡¡2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÆ±¤¸·ÏÎó¶É¤ÇÆ¯¤¯¡£Ìó3Ç¯Á°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¡¢¸ß¤¤¤ò¡Ö¤ì¤ª¤Ê¡×¡Ö¥¬¥Ã¥¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦Ãç¡£¤µ¤é¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¾å³À¥¢¥Ê¤¬´ØÅì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¿Á¥¢¥Ê¤¬´ØÀ¾¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ë¶Ð¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¡ÈÆ±´üÂÐÃÌ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¸á¸å2»þ48Ê¬¤´¤í¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¡¦µþÅÔ ½©¤Î¿·Ì¾½êÀ¸Ãæ·ÑSP¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£¿Á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏµþÅÔ¤Ç¡¢¾å³À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÅìµþ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é½©¤Î¿·¹Ô³ÚÌ¾½ê¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅìÀ¾¤ÎÆ±´ü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼2¿Í¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤Ê¤É½©¤ÎÌ¾½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÃæ·ÑÂÐ·è¡É¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ªÃæ·ÑÂÐ·è¤ËÄ©¤à¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡õ¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê
¡¡2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÆ±¤¸·ÏÎó¶É¤ÇÆ¯¤¯¡£Ìó3Ç¯Á°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¡¢¸ß¤¤¤ò¡Ö¤ì¤ª¤Ê¡×¡Ö¥¬¥Ã¥¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦Ãç¡£¤µ¤é¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¾å³À¥¢¥Ê¤¬´ØÅì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¿Á¥¢¥Ê¤¬´ØÀ¾¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ë¶Ð¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¡ÈÆ±´üÂÐÃÌ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¸á¸å2»þ48Ê¬¤´¤í¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¡¦µþÅÔ ½©¤Î¿·Ì¾½êÀ¸Ãæ·ÑSP¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£¿Á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏµþÅÔ¤Ç¡¢¾å³À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÅìµþ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é½©¤Î¿·¹Ô³ÚÌ¾½ê¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅìÀ¾¤ÎÆ±´ü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼2¿Í¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤Ê¤É½©¤ÎÌ¾½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÃæ·ÑÂÐ·è¡É¤ËÄ©¤à¡£