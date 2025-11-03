

「ラグビーの聖地」花園ラグビー場最寄り駅の近鉄東花園駅にはラグビーボールの装飾がある（記者撮影）

自社の業績見通しについては慎重な物言いの経営者も、企業スポーツの話になると饒舌になる。

近鉄グループホールディングス（GHD）の若井敬社長もその1人。中期経営計画を3月27日に都内で発表した際、「花園近鉄ライナーズ」の戦績について問われると、「我々の期待を結構下回っているので、もっと活躍してもらいたい」と檄を飛ばした。

近鉄のラグビーチーム「ライナーズ」

ライナーズは東大阪市および大阪府をホストエリアとしてジャパンラグビー・リーグワンに所属するラグビーチーム。創部は1929年。社会人ラグビーでは屈指の歴史を誇り、日本選手権で3度優勝したこともある名門だ。しかし、近年は成績が低迷し、リーグワンの2部（DIVISION 2、D2）に甘んじる。前シーズンは10勝3敗1分の2位でシーズンを終え、1部（DIVISION 1、D1）昇格を目指して入れ替え戦に臨んだが2戦2敗。昇格を逃した。12月から始まる次のシーズンに期待をつなぐ。

ラグビーファンで知らぬ者はいないライナーズだが、近鉄のスポーツチームといえば2004年まで存在していたプロ野球チーム「大阪近鉄バファローズ」を真っ先に上げる人は多いだろう。近鉄の経営難から近鉄バファローズは解散したが、ライナーズは存続し、今も日本のラグビー界で重要な位置を占める。

近鉄にとってライナーズとはどのような存在なのか。

「花園」。それは全国高等学校ラグビーフットボール大会の舞台であり、ライナーズの本拠地でもある東大阪市花園ラグビー場のことだ。別名は「ラグビーの聖地」。

その最寄り駅である近鉄の東花園駅では、駅舎正面の看板に掲げられた大きなラグビーボールの意匠が目を引く。駅からぶらぶら歩いて7〜8分。銀色に輝く大きなスタジアムが姿を見せた。

その隣にある第2グラウンドで若手選手たちが練習をしていた。コーチを務めるクウェイド・クーパー氏とウィル・ゲニア氏はともに長年オーストラリア代表として数々の国際大会で活躍したスーパースター。前シーズンまでライナーズに所属しチームを牽引してきたが、引退後はコーチとしてチームに残ることを決断し、ファンを歓喜させた。「2人ともほかのチームで現役を続けることはできたと思うけど、ダメ元でオファーしたらコーチとしてライナーズに残ってくれた」とチームディレクターの村下雅章氏が明かす。



練習中の「花園近鉄ライナーズ」の選手たち（記者撮影）

近鉄がラグビーを続ける理由

2人がコーチとなり、練習に臨む選手の姿勢が変わった。以前はコーチの指示に「なぜそこまでしないといけないのか」と反発する選手もいたというが、新コーチの下では違う。「現役時代のゲニアやクーパーがハードな練習をやってきた姿をみんな見ていた。俺たちもやらなきゃという気持ちになる」と若手の1人、松田一真選手が話す。



花園近鉄ライナーズの松田一真選手（中央）（写真：花園近鉄ライナーズ）

こんなエピソードも。先日、練習とレクリエーションを兼ねて、ライナーズの選手とスタッフが全員で近鉄の高層ビル「あべのハルカス」の最上階まで階段で上がった。高さ300m、60階。クーパー、ゲニアの両氏が先陣を切って駆け上がる姿に誰もが驚いた。「やる前は何の意味があるのかと思っていたが、上りきったらみんな笑顔。達成感を味わいました」（松田選手）。

ライナーズを統括する近鉄GHDの駒喜多学ラグビー事業部長にも話を聞いた。なぜ近鉄は90年以上にわたってラグビーを続けているのか。駒喜多部長の考えはこうだ。



近鉄グループホールディングスの駒喜多学ラグビー事業部長（記者撮影）

「鉄道は列車を動かす運転士と車掌がいて、さらに土木、電気、車両といった異なる部門が連携を取りながら、一致団結して運行しています。どこかで1つでもミスがあると事故につながる。全員がミスせず連携して仕事するから無事故で定時運行することができる。ラグビーも各ポジションの役割はバラバラですが、みなが自分の役割をしっかりとこなす。1人だけでは成り立たずチームワークが不可欠なスポーツ。そういうところで鉄道とラグビーは近いのではないか」

体型も特性も国籍も違う各ポジションの選手がそれぞれの役割を果たし、パスをつないで最後にトライを取る。そんなラグビーのプレイスタイルが鉄道に重なるのだろう。ちなみに、ライナーズという愛称は近鉄特急「アーバンライナー」に由来し、ここでもラグビーと鉄道が重なる。

グループに帰属意識を持たせる「象徴」

ラグビーとのつながりは鉄道だけではない。若井社長は会見の場でこんなことを話していた。

「近鉄グループには多種多様な事業があり、それぞれが力のある会社だと自負している。今までは個社1つひとつが強くなることを目標としてきたが、今後はグループの連携を強めないとさらに強くなることはできない」

駒喜多部長にこの発言を伝えると、即座に相槌を打った。

「まさにそう。いい街を作ろう、生活しやすい街を作ろうと思ったら、不動産、流通、鉄道などバラバラの事業が団結しないといけない。近鉄グループの各社は、それぞれ専門性は高いですが横のつながりは少ない。ラグビーでグループ全体が1つにまとまるようにしたいのです」



東花園駅構内にある花園近鉄ライナーズのポスター（記者撮影）

近鉄のグループ企業数は約250社に及ぶ。中には大阪から遠く離れ、社名に近鉄が付いていない小さな会社もある。グループの隅々まで帰属意識を持たせるために必要な象徴。それこそ、近鉄がラグビーを続けている理由だった。

ライナーズは学校での出張授業をはじめ、さまざまな形で地域と交流しており、近鉄グループにおける社会貢献活動の一環という側面もある。沿線のさまざまな自治体とまちづくりや地域活性化などで連携協定を締んでいるが、そこでもラグビーが媒介役として一役買っている。社会貢献という点でもプロ野球よりもラグビーのほうがふさわしいと判断したようだ。

近鉄が事業として抱えるスポーツはラグビーのみ。ほかのスポーツはやらないのかという問いには「余裕があれば持ちたいが、今はラグビーだけで精いっぱい」。ライナーズの選手は50人を超える。スタッフも合わせれば100人近いという。人件費だけも多額のコストがかかる。それでいて、年間に行えるのはわずか十数試合。激しいボディコンタクトが行われるスポーツで回復に時間がかかるため、試合間隔を1週間程度空ける必要があるのだ。駒喜多部長は「事業で稼ぐことを目指しているが収支面ではしんどい」と打ち明ける。



ラグビーは選手同士の激しいコンタクトを伴うスポーツだ。2024-25シーズンの開幕戦＝2024年12月21日（写真：花園近鉄ライナーズ）

大型補強でファン獲得狙う

収入を増やす、つまり観客数を増やすにはチームを強くしないといけない。このオフシーズンに大型の補強を行った。南アフリカ代表のマニー・リボック選手をはじめ、国内外から多数の選手を招いた。リボック選手の獲得にはかなりのお金がかかったのではないかと思ったらそうでもないという。



花園近鉄ライナーズの村下雅章チームディレクター（記者撮影）

村下氏によると「確かにギャラはすごいが、当初提示した金額で契約できた。市場評価としては今の1.5倍くらい払わないといけないと思っていた」。強化・編成担当スタッフが南アフリカに出向き、直接口説き落としたという。クーパー氏のコーチ就任も有利に働いた。リボック選手にとってクーパー氏は若き日のあこがれの的。「クーパー氏からコーチングを受けたい」。これも決め手の1つになった。

駒喜多部長は「補強に思い切ってお金をかけたとはいえ、D1の平均値とくらべると見劣りする」と話す。収入が増えないと人件費に使える資金にも限界がある。現在のライナーズの収支は「D2では上位で、D1の下位レベルと競っているようなイメージ」。今はファンの裾野を広げている段階で、安くてもいいからチケットを買ってもらうことを優先する。新しいファンを獲得できれば長期的に収益の源泉になるという考えだ。先ほど「地域との交流は社会貢献の一環」と書いたが、将来のファン作りという側面もある。

リーグワンのチームには社員選手とプロ選手が混在する。外国人選手はプロ契約が多いが、日本人選手でもプロが少なくない。上位チームほどプロ選手が多く、下位になるほど社員選手の比率が増えるようだ。ライナーズには18人の社員選手がいる。

もっと資金を投じてプロ選手を増やしてはどうかと駒喜多部長に尋ねたら、「それでは寄せ集めのチームになって近鉄グループのカラーが失われる」と否定した。「社員選手が近鉄の社業をすることで、仲間を応援しようという気持ちになってくれる」。

この点は村下氏も同意見だ。それどころか、「社員選手を今より増やしてもD1の上位を狙える」と考えている。リーグワンの中には社員選手がフルタイムで仕事をした後に練習するというチームもあるというが、「我々の場合は社員選手といっても昔と比べればシーズン中は社業をする時間がかなり少なくなっていて、ほぼラグビーに専念できている。その点で社員とプロの差はあまりない」。

駅員を務める社員選手の日常

では、社員とプロの差と何か。それは休日の有無だ。「基本的なラグビーのサイクルは月、火曜に練習したら、水曜日は休み。木、金曜に練習して土曜に試合。日曜は休み。プロ選手は水曜と日曜は体のケアに当てているが、社員選手は社業がある。日曜に遠征して試合をして夜遅く帰宅しても、翌朝に駅員はホームに立つ。ハードだと思います」。



生駒駅の駅員として勤務する松田選手（記者撮影）

松田選手も社員選手の1人だ。ポジションはフッカーという1列目の中央に位置するスクラムの要だ。コンタクトプレーが多く、試合後の消耗度は相当なものだ。社業では生駒駅で駅員を務めている。プロ選手が休んでいる日に社員選手は働いているという状況を「大変です」とこぼしつつも、「試合になると職場のみんなが応援に来てくれることが励みになる」と笑顔で話す。

リーグワンD2の「NECグリーンロケッツ東葛」を運営するNECは今季終了後にチームを譲渡する方向で検討を始めたと発表した。「我々もいつそうなるかわからない。勝ち続けるだけでは足りない。もしスポーツが嫌いという人がトップになったら『必要ない』と言われてしまうかもしれない。だからこそライナーズがいるから社員の絆が深まったと言われたいし、地域からもライナーズがいてよかったと言われたい。会社にとって必要だと認めてもらえるようにつねにアンテナを張りながら、それに応える活動をしていきたい」。それまで笑顔で話していた村下氏がこのときばかりは真顔となった。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）