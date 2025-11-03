「韓国人ではなく日本人だと？」“世界王者”が23歳日本代表の獲得に関心で韓メディアは驚愕！「驚異的な成績」「スペイン代表の後釜」
パルマで２年目を迎えた鈴木彩艶は、イタリアで着実に評価を高めている。
注目するビッグクラブも少なくない。そのひとつがプレミアリーグの強豪チェルシーだ。スペイン代表GKロベルト・サンチェスからの「大きなアップグレードになる」と期待を寄せている英国メディアもある。
今夏のクラブ・ワールドカップを制した“世界王者”からの関心に、驚きを隠しきれなかったのが韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「韓国人ではなく日本人だと？プレミアリーグ最高峰のクラブがGKを放出。日本代表GKが後釜の先発GKに浮上」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本代表GK鈴木彩艶にイングランド・プレミアリーグのビッグクラブが関心を示し始めている。イタリアメディア『Corriere dello Sport』は29日、チェルシーが現GKサンチェスの代役候補として獲得に動いていると報じた」
記事は、「2022年７月に日本で開催されたE-1選手権で代表デビューを果たし、現在までに21試合に出場している。12試合で無失点を記録し、わずか14失点という驚異的な成績を収めている」と、日本代表の正守護神を紹介している。
鈴木自身は先日、その『Corriere dello Sport』紙のインタビューで、強豪からの関心について、「パルマとワールドカップに集中している」と回答。冬の移籍は考えていないことをほのめかした。
来夏のワールドカップ後に、日本代表で最大のステップアップを果たすのは、この23歳になるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
