◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

緊張の糸が一気にほぐれた。佐々木朗希投手（２４）は、ブルペンからひと足遅れて歓喜の輪に加わると、笑顔で待ち構えていた大谷に温かく出迎えられた。米１年目で世界一。この日の登板はなかったが、ＰＳ９試合で計１０回２／３をわずか１失点、防御率０．８４で走り切った２４歳は「まずはホッと…。ブルペンで肩をつくっていて、めちゃくちゃ緊張していた。本当に勝ってよかった」と吐露した。

「悔しいシーズン」と振り返ったように、序盤５月にけがで離脱。マイナーで復帰後も成績が残せず、苦しい時期が続いた。だが、ＰＳに向けて決断した救援転向を機に状況が好転。守護神級の活躍で世界一に不可欠なピースとなり、「自分にとっていい経験になった」と充実感に浸った。４回の乱闘騒ぎの際は、上着のジッパーを上げながらブルペンから走って参戦。初々しさも見せた。

総力戦の第７戦で出番がなかったのは、裏を返せば、最重要局面を任せられるほどの信頼を勝ち取れていないことを意味する。「（来年は）シーズンから貢献し、またチャンピオンになれるように頑張ります」。先発起用が基本線となっている来年こそ、怪物右腕の真価が問われる。