四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）は2日、3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう3日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

東北勢の連結で4車となった真杉がライン戦を有利に運び、次回出場予定の競輪祭（19〜24日、小倉）に弾みをつける。番手神山の動きもいい。栃木＜3＞＝＜8＞本線だ。古性は稲川を連れての総力戦。シビアな立ち回りで簡単には東日本ペースにさせない。隊列が短くなれば山口の捲りごろだ。浅井が続いてゴール前勝負へ。

＜1＞古性優作 判断が難しかった。調子が悪いとか、言い訳はできない。弱いです。体調は普通。前で頑張ります。

＜2＞浅井康太 拳矢さまさま。森田君と犬伏君が踏み合って展開も向いたし、強い拳矢に戻っていますね。自分も落車明けの割にはいい感じ。決勝も拳矢へ。

＜3＞真杉匠 車間を切りすぎてコーナーにかかってしまった。最近の中では自転車も出ているし、セッティングを触って2日目よりさらに良くなったけど、まだ欲しい。煮詰めます。自力。

＜4＞稲川翔 最後はもう一つ内のコースを行けば（三谷）竜生に迷惑をかけなかったけど、スピードを持って入れるのはあのコースしかなかった。古性君へ。

＜5＞山口拳矢 イメージ通りの展開。年明けの良かったときよりも、自信を持って走れている。自力で。

＜6＞佐々木雄一 真杉君に付いていくことだけ考えていた。余裕はなかった。連日、前のおかげ。東4番手。

＜7＞山田英明 モガキ合いになるのは想定していた。岡崎（智哉）君と絡んだ割には出た方だし、調子は悪くないと思います。単騎で。

＜8＞神山拓弥 鈴木（竜士）君が突っ張ってくれたので、自分ができることをやった。最後は鈴木君が苦しそうだったので、踏ませてもらいました。真杉君へ。

＜9＞和田圭 森田（優弥）君が凄いスピードだった。自分は外の松浦（悠士）君を意識し過ぎた感じ。うまくなかった。自転車のフィーリングも感触もいいけど、もう少し脚力があれば…。栃木へ。