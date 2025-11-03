嵐・相葉雅紀（42）が2日に放送されたテレビ朝日系「相葉マナブ」（後6・00）に出演。街で声をかけられた際に、身に覚えのないことを伝えられたことを明かした。

今回は「マナブ！出張お料理塾」と題して放送され、和食の巨匠から秋の簡単里芋レシピ6選を伝授された。

調理中に「視聴者さんからの質問コーナー」で「他人から見た自分と自分が思う自分にギャップを感じること」について質問があった。

これに相葉は「何だろうな…」と考え込んだ後、「いい人ですねって言われるけど、俺的には別にあんまり…そこがよくわかってなくて」と世間で「いい人」と思われていることにギャップがあるとした。

ギャップを感じた出来事として「この前、街で言われたのが…“相葉くんって、知らない人の結婚式に花出してるんですよね”って」と身に覚えのないことを言われたことを明かした。

これに共演者たちは大笑い。相葉はもちろん「出したことないよ!出してない」と否定したことを伝えた。この“いい人エピソード”にお笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二は「それ別にいい人ではないからね」と指摘し、お笑いタレント・あばれる君も「変な人ですよ!それ」と伝えた。