ワールドシリーズ第7戦、ドジャース逆転で世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。大谷翔平投手らドジャースの同僚から称賛が止まらない。

大谷が「1番・投手兼DH」で出場し中3日で先発マウンドに立ったものの、3回途中まで3失点で降板。劣勢だったが9回1死でロハスが同点ソロを放ち4-4の同点とした。その裏1死一、二塁から、第6戦で96球を投げた山本がリリーフ登板。死球を与え満塁のピンチを背負ったが、バックの好守もあり無失点でしのぐ。10回も無失点で切り抜けると、11回にスミスが決勝ソロ。山本はその裏も無失点で抑え、今ポストシーズン5勝目を挙げた。

山本の、常識を超えた中0日での登板には、同僚からも称賛が相次いだ。今季限りでの引退を発表しているカーショーは米放送局「FOXスポーツ」の中継でインタビューに応え「いずれにせよ、これ以上ヤマに言えることはある？ 彼のことが大好きだよ。物凄い才能の持ち主だ。俺たちのために今夜立ち上がってくれた」と語った。

さらに「全ての選手がそうだ。ショウヘイも短い休みで登板して、スネルもそうだ。このチームの一員でいられて幸せだよ。ドジャースがどれほどの金をつぎ込んだか好きに話せばいい。でも、このチームの選手たちは給料以上の働きをしているぞ。特別なグループだよ」と語った。

また大谷は、同局の試合後番組に出演。2日連続で登板した山本について「どうやって投げたのか分からないですね正直。彼が世界でナンバーワンのピッチャーだと僕は思ってるし、チームのみんなも思っている。そこに異論はないんじゃないかなと思います」と絶賛した。

また米専門局「MLBネットワーク」公式Xも、グラウンド上の特設スタジオでのインタビューを公開。この中でベッツは山本について「今日、僕たちが球場に来た時、彼は『大丈夫、投げられる』と言っていたんだ」と証言した。思わず司会者の一人は笑いを漏らし、「彼（山本）は何かクレイジーなトレーニングをしていたのか」とベッツに問いかけた。

ベッツもあきれ笑いを浮かべ「分からないよ！ ストレッチはかなりしているけどね。彼は自分流のことをして、僕らも彼なりのやり方でやらせていた」。さらに「クラブハウスでどれだけ話が広まるのが早いか知ってるよね？ たぶん彼が誰かに投げられると伝えた瞬間に、みんなに一気に広まったんだ。だから、試合の終盤に彼にボールを託すことを僕たちは知っていた」と、ベンチの空気を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）