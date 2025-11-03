◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立った。第６戦先発の山本由伸投手（２７）は連投で９回途中から２回２／３を無失点。ＷＳ３勝を挙げ、日本人では２００９年松井秀喜（ヤンキース）以来の最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

山本が神になった。１点リードの延長１１回１死一、三塁。カークをスプリットで遊ゴロ併殺に仕留め、球団史上初のＷＳ連覇をつかんだ。力を使い果たし、天を見上げて絶叫。スミスに抱え上げられ、歓喜の輪の中でもみくちゃにされた。「もう無心で、野球少年に戻ったような、そんな気持ちでした」。歴史に残る魂の３４球で日本人では松井秀喜以来、投手としては初めてＭＶＰに輝いた。

「昨日投げ終わって、夜に治療して、一応備えてはいましたけど、今日練習して、休んでたら、行くかもみたいになって、気付いたら試合が始まって、ブルペンにいて、負けてたけど途中で追いついて、気付いたらマウンドにいました」

９６球を投げて６回１失点で勝利した前日の第６戦先発から、異例の連投となった。４―４の９回１死一、二塁で登板。１死満塁となったが、バーショを二ゴロ、続くクレメントを中飛で切り抜けた。２回２／３を１安打無失点で連日の白星。ＷＳでの３勝は０１年Ｒ・ジョンソン（Ｄバックス）以来、球団初の偉業を成し遂げた。そもそも第６、７戦で連投したこと自体が史上４人目で、敵地では史上初のことだった。

第６戦後、「明日プレーする人は大変だと思います」「できれば応援を頑張りたい」と冗談交じりに話していた。実際、個人トレーナーを務める矢田修氏には「１年間ありがとうございました」と伝えていた。だが、返ってきた言葉は「ブルペンで投球できるくらいには持っていこうか」。由伸は「いるだけで力になるなら」と気持ちを入れ替え、この日の午前５時に「頑張ります」と矢田氏に救援スタンバイの覚悟を決めたＬＩＮＥを送った。試合前には風呂で体を温め、５回表終了後にブルペンへ。準備を整え、その時を待った。

延長１８回の死闘となった第３戦は結局登板はなかったものの、１９回に向けて完投した第２戦から中１日で肩をつくり、相手に重圧をかけた。その男気がサヨナラ勝ちを呼び、実質“４勝”ともいえる獅子奮迅の活躍。「限界を超えたという感覚はないですけど、プロに入って２日連続で登板するという経験は初めて。また一つ、いけるんだと自信になりました」とほほ笑んだ。

１３年上原浩治（Ｒソックス）以来、日本人２人目の胴上げ投手。「最後、何を投げたのかも思い出せないような、そういった興奮がありました。涙が出ましたね。すごく久しぶりにあふれてきました」。１年で５勝を積み上げ、日本人最多をさらに更新するＰＳ通算７勝。新エースがド軍を救った。

◆山本由伸に聞く

―ＷＳ連覇。

「できることは全部できましたし、このチームで優勝できてうれしく思う。やりきったなっていう達成感、喜びを感じますし、本当に全員が出し切った。他の選手もコンディションギリギリで、もうできることを全部やってプレーした。気持ちが一つになった結果」

―体調はどうだった。

「ブルペンでつくり始めた時は、まだ投げられる確信がなくて。第７戦で絶対落とせなかったので責任もありますし、迷いがあったけど、温まっていくうちにほぐれて、行けるぞっていうところまで持っていけたので、『行ける』と言いました」

―どれくらい疲れたか。

「肩肘がっていうより、本当に体がドッと。もうやり切ったなっていう、そんな感じです」

―個人トレーナーの矢田氏からは何と言われた。

「ブルペンで投げられる姿を見せるだけでも勝負は何か空気が変わったり、そういうのもあるし…みたいな感じでどんどん乗せられました」

―前日、明日プレーする選手は大変だと言っていた。

「大変（笑）。でも、やり切ったから今まで感じたことのないような喜びも感じてますし、やって良かったなと思える。また一つ成長につながった。成長というかそんなもんじゃないけど、すごい一日になりましたし、また一つレベルが上がったような、そんな感じがします」

―今、何がしたいか。

「帰りたいです（笑）」