¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ßßÚÎö¤Î¿·CM
CM¤Ï²«¿§¤¤¾¦ÉÊÃª¤Ë¤Î¤É°»¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁ´¿È²«¿§¤ËÀÄ»ú¤Ç¡ÖVC¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½Å²¬Âçµ£¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢¾®ÂíË¾¤Î3¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤á¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡Á¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»²Î¤¤¡¢¡ÖV¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷ÀµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃå¤¿Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨¡ÖßÀ¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï°ÛÂÎ»ú¡Ë¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¡ÖÇã¤ï¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÁ´¿È¤Ç¡ÖC¡×¤òºî¤ê¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï½Å²¬¡¢Æ£°æ¡¢¾®Âí¤¬¾¦ÉÊÃª¤«¤é¼¡¡¹¤È´é¤ò½Ð¤·¡Ö¤Ê¤á¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡Á¡×¤È¾Ð´é¤Ç²Î¤¦¡£
¤Þ¤¿¤â¤ä¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤ä¤Ï¤êÇã¤ï¤Ê¤¤½÷ÀµÒ¤Ëº¸±¦Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ´Ö¡¢¶Í»³¡¢茺ÅÄ¡¢¿À»³¤¬¡ÖÇã¤ï¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£½Å²¬¤¬¤Î¤É°»¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢WEST.Á´°÷¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯½÷ÀµÒ¤Ë¤Î¤É°»¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¥«¡¼¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦½÷ÀµÒ¤ËÁ´°÷¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡ÖVC-3000¤Î¤É°»¡Á¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Î®¤ì¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»£±Æ¤Ï½ª»ÏÌÀ¤ë¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¡£Ãæ¤Ç¤âÆ£°æ¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç¾¦ÉÊÃª¤Ë¤º¤é¤ê¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤Î¤É°»¡×¤ò¡ÖÁ´ÉôËÜÊª¤ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®Âí¤¬ºÇ¸å¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ç¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤«¤µ¤º¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¶Í»³¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¥º¥ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¸«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¸«¤ë¤ä¤í¤½¤é¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾®Âí¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¤â¤¦°ì²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¶Í»³¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¯¤é¤¤¤Î¡Ä¡Ê¾®Âí¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¤Î¿¿»÷¡Ë¡×¤ÈÄÉ·â¡£¤¹¤ë¤È¾®Âí¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº¸¸ª¤ÎÄ´»Ò¤¬¡Ä¡×¤È¤È¤Ü¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊÖ¤·¡¢¸½¾ì¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»£±Æ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Q.Á°²ó¤ÎCM°Ê¾å¤Ë¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶Í»³¡§¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡¢¡ÖC¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡©
Ãæ´Ö¡§¤½¤¦¡£¡ÖÇã¤ï¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¡¢¡ÖC¡×¤Î·Á¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¤«¤é¡Ê¿ÈÂÎ¤ÇC¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¡£
½Å²¬¡§¡ÖC¡×¤Î·Á¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¡©
¶Í»³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î¡ÖVC¡×¤Î¡ÖC¡×¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¤Í¤ó¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¢¡©¡ÊÎÙ¤Î茺ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¡Ë
茺ÅÄ¡§¤Ê¤Ç¸ª¤Ê¤ó¤Ç¡£
¶Í»³¡§1¿Í¤À¤±¤Ê¤Ç¸ª¤Ê¤ó¤Ç¡¢1¿Í¤À¤±¡ÖV¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
茺ÅÄ¡§¤¦¤ó¡¢¡ÖL¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¶Í»³¤µ¤ó¡§¡ÖL¡×¤ä¤á¤Æ¡¢¡ÖC¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q. ³§¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÆ±¡§¡Ê¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤Ç»Ø¤ò¤µ¤¹¡Ë
茺ÅÄ¡§¤ª¤ª¡¢Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ë¡ª
¶Í»³¡§¥Ð¥é¥Ð¥é¤ä¤Ê¡£
½Å²¬¢ª¶Í»³¡¦Ãæ´Ö¡¿茺ÅÄ¢ª¶Í»³¡¿¾®Âí¡¦¿À»³¢ªÃæ´Ö¡¿Ãæ´Ö¡¦¶Í»³¡¦Æ£°æ¢ª¾®Âí¤µ¤ó
茺ÅÄ¡§½ßÂÀ¤ÏÃ¯¡©
Ãæ´Ö¡§²¶¤Ï¾®Âí¡£
¶Í»³¡§²¶¤â¾®Âí¡£
¿À»³¡§²¶¤â»×¤Ã¤Æ¤ó¡£
¾®Âí¡§¤ä¤Ã¤¿¡£
茺ÅÄ¡§¥·¥²¤Ï¡©
½Å²¬¡§¤¢¡¢²¶¤¬»Ø¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¾È»Ë¤È½ßÂÀÎ¾Êý»Ø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
茺ÅÄ¡§²¶¤â¾È»Ë»Ø¤·¤¿¡£
¿À»³¡§²¶½ßÂÀ¡£
¾®Âí¡§²¶¤â½ßÂÀ¡£¡Ä3¡©
¿À»³¡§3¿Í¤ä¡£
½Å²¬¡§¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡£
茺ÅÄ¡§Í¥¾¡¤·¤Æ¤ë¡£
Ãæ´Ö¡§¤ä¤Ã¤¿¡¼¡£Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¡§Ë¾¤â¡©
¾®Âí¡§¡ÊÃæ´Ö¡Ë3¡Ê¾®Âí¡Ë3¡£
¶Í»³¡§¾®Âí¤Ï¤Í¡Á¾å¼ê¤ä¤Í¤ó¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤ËºÜ¤ë¤Î¤¬¡£
¿À»³¡§¤ï¤«¤ë¡£
¶Í»³¡§Íß¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¤Ê¡£¾®Âí¤Ï¡£
Ãæ´Ö¡§¡ÖWESTube¡×¡ÊWEST.¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¡£¤â¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß²¦¤Ê¤ó¤Ç¡¢Èà¤Ï¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡£
Æ£°æ¡§¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¤á¤¿¼«Ê¬¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢YouTube»¤¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤ë¤ó¤¹¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¤¦¤ó¤¦¤ó¡Ë
½Å²¬¡§¤½¤ä¤Ç¡Á¡£Ã¯¤«¤¬ÅÓÃæ¤Ç¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é10ÉÃ´¬¤Ìá¤·¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó´Ñ¤ó¤Í¤ó¤â¤ó¤Ê¡£
¾®Âí¡§¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤¹¤è¤Í¡£
¶Í»³¡§¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡£
¾®Âí¡§¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡£¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¨¤¨Ä´C¡×¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ´Ö¡§ÉñÂæÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Â¿¤¤¤â¤ó¤Í¡£
茺ÅÄ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¡ÖVC-3000¤Î¤É°»¡×çÓ¤á¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£
¶Í»³¡§¡Êº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
¾®Âí¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
茺ÅÄ¡§çÓ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤¨Ä´C¡×¤Ç¤¹¡ª
½Å²¬¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª
¶Í»³¡§¡Ê¤Î¤É¤¬¡Ë¸Ï¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Ê¡£
茺ÅÄ¡§¤Ï¤¤¡ª
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶Í»³¡§²¶¤ÏËí¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤ß¤¢¤ß¤Î¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÄÌµ¤À¤Î¤¤¤¤Ëí¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂÎ¤ÎÄ´»ÒÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®Âí¡§Áé¤»¤¿¤ó¡©
¶Í»³¡§Áé¤»¤¿¤Î¡£
¾®Âí¤µ¤ó¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½Å²¬¡§Ëí¤Ç¡ª¡©
¶Í»³¡§Ëí¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¡¢º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¢Áé¤»¤¿¤È¤«¡£
¾®Âí¡§Áé¤»¤¿¤Î¡ª¡©
¶Í»³¡§瘦¤»¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®Âí¡§ºÙºÙ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
茺ÅÄ¡§¤â¤·¤¯¤Ï´À¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¤¢¡£
¶Í»³¡§¤¤¤ä¡¼ÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯¤Æ¡£²Æ¤ä¤·¤Ê¡ªËíÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤ÏÄ´»ÒÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
½Å²¬¡§¤µ¤Ã¤¤Á¤ç¤¦¤É¡ÈÄ´»Ò¤¤¤¤ÏÃ¡É¤òÎ¢¤Ç¤·¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¤µ¡¢茺¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤ó¤Ê¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£Î¢¤Ç¡ÖVC-3000¤Î¤É°»çÓ¤á¤Æ¤ë¤«¤é¤Î¤É¤ÎÄ´»Ò¡ÈE¡É¡ª¡ÊÏÓ¤ÇE¤ÎÊ¸»ú¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤ä¡ÈC¡É¤ä¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶Í»³¡§¤â¤·¤½¤ì¡¢Î¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡ª
茺ÅÄ¡§¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª
Q.2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È2¥ö·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬Ç¯Æâ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Âí¡§¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥Õ1ËÜ¤È¤«¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó¤È¤«¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¡£
¶Í»³¡§¤¿¤Ö¤óÌµÍý¤ä¤Ç¡ª2¥ö·î¤Ç¤Ï¡£
茺ÅÄ¡§¿ÍÀ¸¤Ê¤á¤Æ¤ë¡ª¡Ö¿ÍÀ¸¤Ê¤á¤º¤Ë¤³¤ì¤Ê¤á¤Æ¡Á¡×¡ÊÇØ¸å¤«¤é¡ÖVC-3000¤Î¤É°»¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ë
¾®Âí¤µ¤ó¡§¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª
Ãæ´Ö¤µ¤ó¡§Ä´»Ò¡©
茺ÅÄ¤µ¤ó¡§Ä´»ÒE¡ª
¶Í»³¤µ¤ó¡§C¤ä¡ªC¤Ç¤ä¤ì¡£
